BYD sfida BMW: la city car elettrica Dolphin Surf conquista la Cina e arriva in Europa

Mentre BMW velocizza la sua transizione nel settore elettrico, in Cina BYD festeggia un traguardo che non passa inosservato. La compatta Seagull, ribattezzata Dolphin Surf per i mercati internazionali, ha infatti raggiunto il milione di unità prodotte. Un grande successo per una vettura lanciata nell’aprile del 2023 che. Questa infatti, in meno di 26 mesi, è riuscita a diventare una delle city car più richieste al mondo.

In Cina, la Seagull è attualmente tra le auto elettriche più vendute. Solo a Maggio 2025, BYD ha distribuito oltre 60.000 modelli, metà delle quali fuori dal Paese. Con un prezzo d’ingresso che parte da circa 7.600€, la compatta è la proposta più economica dell’azienda. La versione standard, equipaggiata con una batteria LFP da 30kWh e un motore da 55kW, offre un’autonomia di 305km secondo il ciclo CLTC. Numeri che hanno reso la Seagull estremamente competitiva nella mobilità urbana, contribuendo a un aumento del 50% nelle vendite nei primi cinque mesi del 2025 rispetto all’anno prima.

La Dolphin Surf di BYD arriva in Europa e cambia le regole del gioco

Con un debutto mirato in Europa, BYD ha deciso, come detto, di ribattezzare la Seagull in Dolphin Surf. La versione europea presenta alcune però differenze tecniche rispetto al modello cinese. Innanzitutto le dimensioni sono leggermente maggiori, le prestazioni generali sono migliorate e vi è una maggiore attenzione al comfort. In Italia, la Dolphin Surf parte da 19.490€, presenta un motore da 65kW e una batteria da 30kWh per un’autonomia di 220km nel ciclo WLTP.

Il modello Boost invece, prevede una batteria da 43,2kWh, un’ autonomia di 322km e un’accelerazione contenuta, ideale per l’ uso quotidiano. Al vertice della serie, la Dolphin Surf Comfort propone un motore da 115kW e uno scatto 0-100 km/h in 9,1 secondi, con 310km di autonomia. Tutte le versioni condividono una velocità massima di 150km/h. Insomma, l’arrivo di BYD in Europa costringe marchi storici come BMW a rivedere le proprie strategie sulle elettriche compatte. Il settore urbano diventa il nuovo terreno di confronto e la sfida è appena iniziata !