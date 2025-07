Volvo EX90: Un debutto zoppicante per la nuova elettrica svedese

La Volvo EX90, la nuova auto elettrica della casa automobilistica svedese, continua a far discutere anche dopo il suo lancio ufficiale. L’organizzazione americana Consumer Reports, nota per la sua indipendenza e severità nei giudizi, ha testato in modo approfondito il SUV, acquistandolo in anonimato presso una concessionaria. Il risultato? Una grande bocciatura. I problemi, numerosi e persistenti, spaziano dal software ai sistemi di bordo, fino a toccare aspetti legati alla sicurezza. Il test, durato oltre 3.000km, ha evidenziato gravi difetti di funzionamento già nei primi giorni d’utilizzo. L’ auto infatti è stata praticamente costretta a tornare in officina ben due volte nei primi 1.600km.

Volvo EX90: aggiornamenti software insufficienti, i dubbi restano

Il malfunzionamento dei sedili della terza fila, l’accensione prolungata della spia dell’airbag e l’assenza iniziale del servizio di chiamata d’emergenza sono solo alcuni degli esempi più eclatanti. In certi momenti, il SUV risultava addirittura inutilizzabile per diversi minuti, bloccandosi durante la fase di avvio. Anche l’ intrattenimento ha dato filo da torcere. Lo schermo a volte diventava completamente nero, rendendo impossibile anche la gestione della climatizzazione. L’avviso dell’angolo cieco, in più, entrava in funzione senza motivo apparente, anche a veicolo fermo.

Volvo ha cercato di risolvere la situazione con l’aggiornamento software 1.3.18, che ha migliorato parzialmente la situazione. Secondo Consumer Reports, però, ciò non è stato sufficiente per cancellare le incertezze sulla reale affidabilità del veicolo. L’ organizzazione americana sostiene che un’auto di questa fascia di prezzo non dovrebbe mai essere venduta se non è pienamente funzionante. Vendere un veicolo con bug così gravi, per quanto parzialmente risolvibili in un secondo momento, rappresenta una grave mancanza di rispetto verso i consumatori.

Volvo ha assicurato che lavorerà per risolvere tutte le criticità, ma la fiducia dei clienti, una volta compromessa, è difficile da riconquistare. La EX90 rappresenta un banco di prova fondamentale per la strategia elettrica del marchio, e non può permettersi di fallire. Consumer Reports raccomanda sempre cautela con i modelli nuovi alla prima generazione, ma l’auspicio è che nel tempo il SUV possa guadagnarsi la reputazione che oggi sembra lontana.