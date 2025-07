Google Search si trasforma in assistente personale con le nuove funzioni AI di Gemini 2.5 Pro

Google sta lavorando sempre di più al rilascio di nuove funzionalità, nella maggior parte dei casi basate sull’intelligenza artificiale, Search si avvicina sempre più a un assistente personale, questo, non solo può rispondere alle domande, ma può agire anche come se fosse l’utente vero e proprio.. Tra le novità più coinvolgenti c’è di certo l’integrazione di Gemini 2.5 Pro, l’arrivo di Deep Search e una funzione che permette di far chiamare i negozi locali direttamente dall’intelligenza artificiale.

Gemini 2.5 Pro e la nuova modalità AI

Gli utenti che hanno attivato la modalità AI su Google Search, in particolare negli Stati Uniti, ora possono scegliere tra due modelli: l’assistente standard oppure Gemini 2.5 Pro, pensato per compiti più complessi come ragionamenti articolati, problemi di matematica o scrittura di codice. La selezione del modello avviene tramite un semplice menu a tendina visibile nella schermata di ricerca.

Con Gemini 2.5 Pro attivo, entra in gioco anche Deep Search, una funzione che lavora in background per cercare centinaia di fonti sul web e costruire un riassunto approfondito e ben documentato su un determinato argomento. È pensata per ricerche complesse come analisi finanziarie, scelte lavorative o decisioni personali. Al momento è disponibile solo per chi ha un abbonamento Google AI Pro o Ultra, ed è iscritto al programma AI Mode Labs.

La AI che chiama per te

Un’altra funzione inedita riguarda le chiamate automatizzate ai negozi. Cercando attività locali – ad esempio lavanderie o toelettature per animali – potrebbe comparire l’opzione “Verifica i prezzi con l’AI”. Se selezionata, Google contatterà direttamente i negozi per ottenere informazioni su tariffe e disponibilità, presentando poi un riepilogo chiaro nella pagina dei risultati.

Il servizio è in fase di distribuzione per tutti gli utenti statunitensi, anche se chi ha un piano Pro o Ultra ha limiti d’uso più alti. Le attività commerciali possono comunque decidere se essere contattate, gestendo le preferenze dal proprio profilo Business.