Kena lancia due nuove offerte: Giga in Europa e piano dedicato agli stranieri

Kena amplia la sua gamma di opzioni con due promozioni pensate per esigenze molto diverse: da un lato chi ha in programma viaggi in Europa e cerca più giga in roaming, dall’altro i nuovi clienti con codice fiscale estero. La prima delle due si chiama Kena Europe 50GB Promo e rappresenta una soluzione pratica per chi si ritrova con pochi giga disponibili quando si sposta all’estero.

L’offerta include:

50 giga utilizzabili nei Paesi dell’Unione Europea (Regno Unito escluso), ma anche in Italia;

Navigazione in 5G fino a 250 Mbps per chi ha un piano abilitato, oppure in 4G fino a 60 Mbps;

Costo: 9,99 euro una tantum , senza rinnovo automatico;

Validità: 30 giorni dall’attivazione, oltre i quali la connessione si interrompe.

Una volta esauriti i 50 giga inclusi, si torna a consumare il traffico dati previsto dalla propria offerta principale. Si tratta quindi di una soluzione ideale per chi ha bisogno temporaneo di più dati in roaming, senza modificare il proprio piano.

Kena Your Home: pensata per chi arriva da fuori Italia

Disponibile esclusivamente nei negozi Kena, Kena Your Home Promo è rivolta a nuovi clienti con codice fiscale non italiano. Il piano punta a soddisfare le esigenze di chi vive in Italia ma mantiene forti legami con l’estero, grazie a minuti verso nove Paesi specifici.

Ecco cosa prevede:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

100 minuti internazionali verso: Romania, Albania, Cina, Ucraina, Filippine, India, Bangladesh, Egitto e Pakistan;

200 SMS verso numeri italiani;

150 giga in 4G (fino a 60 Mbps), con 5G opzionale gratis fino al 31 agosto;

250 giga totali se si attiva la ricarica automatica;

Prezzo mensile: 5,99 euro.

L’offerta si può attivare richiedendo un nuovo numero oppure tramite portabilità da Iliad, Fastweb e alcuni virtuali (Very Mobile escluso). L’attivazione costa 10 euro, di cui 4,01 restano come credito residuo.

Tra i servizi inclusi ci sono anche VoLTE, segreteria telefonica e le funzioni Lo Sai e Chiama Ora. Un’offerta completa, pensata per rimanere connessi dentro e fuori l’Italia.