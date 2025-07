Gemini: finalmente su Android arriva una funzionalità attesissima

Noi tutti sicuramente conosciamo il noto software di intelligenza artificiale scaricabile su tutti i nostri smartphone e eseguibile anche all’interno dei browser Gemini, la creatura di Google ha mosso i suoi passi in modo decisamente deciso ed è ormai una vera e propria realtà consolidata che compete per lo scettro di piattaforma di intelligenza artificiale più utilizzata, nonostante questa sua evoluzione ovviamente Gemini rimane un software di Google e come tutti i suoi software viene costantemente aggiornato per diventare sempre più facile da usare e arricchirsi di funzionalità.

Google introduce la funzionalità forze più attesa

La funzionalità più attesa da tutta la community, sebbene possa sembrare paradossale, non è una qualche opzione che permette di liberare tutta la potenza dell’intelligenza artificiale bensì una semplice feature di utility, all’interno della versione per Android infatti sarà finalmente possibile cercare una determinata parola all’interno delle conversazioni, proprio con il chatbot.

Questa funzionalità era già disponibile nelle versioni web e iOS però mancava proprio su quella Android, d’ora in avanti non sarà più così, infatti Google sta procedendo all’implementazione in modo graduale lato server e ciò significa che il cambiamento potrebbe non essere immediato per tutti ma comunque arriverà, chi ha già ricevuto l’update noterà che aprendo il menu laterale sarà disponibile un nuovo campo Cerca nelle Chat.

Il cambiamento sarà di per sé molto semplice dal momento che una volta cliccato per aprire il menu laterale all’apice di quest’ultimo sarà presente un rettangolo all’interno del quale inserire gli elementi da cercare, nulla di più semplice, il tutto sarà tra l’altro contornato da una nuova animazione definita come Glow a quattro colori che mira a rendere l’esperienza d’uso più gradevole alla vista.

Se anche voi state aspettando questo aggiornamento, tutto ciò che dovete fare è continuare ad attendere dal momento che Google piano piano lo renderà disponibile per tutti quanti.