Dodge Charger Sixpack: il 6 cilindri che può cambiare Alfa Romeo

La nuova Alfa Romeo Stelvio non arriverà prima del 2026. Il rinvio è dovuto all’introduzione della motorizzazione ibrida. L’attesa potrebbe essere ancora più lunga, secondo alcune indiscrezioni. Restano dubbi anche sulla nuova Giulia. Nel frattempo, dagli Stati Uniti giunge una novità inattesa. La Dodge Charger Sixpack, dopo il flop della versione elettrica, è tornata con un motore benzina 6 cilindri in linea da 3 litri. Due configurazioni: 420 CV e 635 Nm nella Standard Output, 550 CV e 720 Nm nella High Output. La piattaforma è la STLA Large di Stellantis ed è la stessa base tecnica destinata alle future generazioni di Giulia e Stelvio.

Il legame tra Dodge e Alfa Romeo

Questa comunanza tecnica accende ipotesi. Un sei cilindri così potente potrebbe finire sotto il cofano delle versioni Alfa Romeo Quadrifoglio. L’unità è accoppiata a un cambio automatico a otto rapporti e a una trazione integrale capace di trasformarsi in posteriore con un comando. Lo schema sarebbe perfetto per mantenere il carattere sportivo del marchio italiano. Alfa Romeo dovrebbe intervenire con un’accurata messa a punto. Le normative sulle emissioni europee, molto più severe rispetto a quelle americane, richiederebbero un lavoro profondo.

Si parla intanto da tempo di una transizione verso modelli a batteria. Un’Alfa Romeo Quadrifoglio endotermica, tuttavia, potrebbe restare in listino ancora per qualche anno. Il 6 cilindri della Charger Sixpack, con i suoi 550 CV, fornirebbe potenza e coppia ideali. La piattaforma STLA Large permetterebbe soluzioni moderne, integrando anche sistemi ibridi per ridurre consumi e emissioni. Sarebbe un modo per non spegnere il mito mentre l’elettrico avanza. La domanda resta aperta: il Biscione adotterà davvero questo propulsore? O punterà su una nuova unità esclusiva? Gli appassionati attendono segnali. L’idea di un’Alfa Romeo Giulia o di una Stelvio con questo motore non pare affatto male, almeno per chi crede ancora alle motorizzazione a combustione. Soltanto il tempo ora ci dirà se il legame tra Dodge e Alfa Romeo sarà solo tecnico o anche emozionale.