Esselunga: elettrodomestici dai prezzi RIBASSATI al MASSIMO

Quante volte avete pensato che sarebbe ora di cambiare quei vecchi elettrodomestici che fanno più rumore di una band in concerto? Ecco, da Esselunga c’è qualcosa che potrebbe far per voi. Che preferiate un frigorifero capiente, una lavatrice veloce o una cantinetta dove tenere il vino, come in quelle serie tv con le case chic e dove le protagoniste fanno gossip con un calice tra le mani, Esselunga ha pensato a voi e non si parla di soluzioni qualunque! Qui ci sono proposte solide, affidabili, pensate per semplificarvi l’esistenza. Non siete curiosi di sapere quali sorprese vi aspettano tra gli scaffali di Esselunga?

Ogni giorno vi aspettano offerte Amazon da capogiro! Preparatevi a trovare codici sconto pazzeschi nei canali Telegram Tecnofferte [cliccate qui su questo link] e Codiciscontotech [scoprite qua adesso]. Siete pronti? Iscrivetevi subito e fate spazio a una pioggia di affari da urlo, tutta per voi!

Prezzi sorprendenti solo da Esselunga

Iniziamo subito con chi cerca potenza e velocità insieme: la lavatrice HISENSE WFQA8014EVJMW è perfetta per chi ha sempre fretta, solo 349 euro. Se volete qualcosa di solido e resistente che duri davvero, la lavatrice DAYA DSW71225M18A vi aspetta da Esselunga a 219 euro. Gli amanti del buon vino non possono lasciarsi scappare la cantinetta HISENSE RW12D4NWG0: elegante, discreta, con le bottiglie sempre al fresco a 279 euro. E se la priorità è lavare piatti senza perdere ore? La lavastoviglie DAYA MAGIC 8-A vi salva con lavaggi rapidi, proposta da Esselunga a 279 euro.

Per chi cerca una lavatrice compatta senza rinunciare a funzionalità, c’è la CANDY CSS129TW4-11 a 299 euro. Se invece preferite evitare piegamenti, la lavatrice CANDY CST 282D2/1-11 con apertura dall’alto è la soluzione giusta: solo 399 euro. E ora torniamo a chi ama capienza e silenzio con il frigorifero DAYA DFA550NV2XE, grande ed elegante, tutto vostro a 499 euro da Esselunga. Non perdete anche la lavatrice SHARP ES-NFA014BW1NA, solida e resistente a 339 euro.