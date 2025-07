Una Ypsilon per tutti: Lancia pensa al ritorno della versione benzina

Il mercato sembra non rispondere come previsto alla nuova generazione della Lancia Ypsilon. Infatti nonostante l’evoluzione del modello i numeri di vendita non soddisfano le aspettative. Nei primi cinque mesi del 2025 sono state vendute meno di 4.700 unità. Un risultato che segna un calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando le immatricolazioni avevano superato le 20.000. Si parla quindi di una perdita di circa il 77%, che suona come un campanello d’allarme. L’attuale Ypsilon ha cambiato settore, posizionandosi tra le compatte premium, ma l’aumento del prezzo e l’assenza di versioni benzina potrebbero aver inciso negativamente sulla sua diffusione.

Lancia Ypsilon : una mossa strategica, abbassare i costi senza rinunciare alla qualità

A rendere più evidente la crisi è il confronto con il modello precedente, appartenente al settore A, più piccolo e più economico. Oggi la nuova Ypsilon parte da 25.200€ nella sua versione Mild Hybrid, un prezzo che non tutti sono disposti a pagare. Le varianti più recenti, come la HF Line e la sportiva-HF da 280CV completamente elettrica, puntano su un pubblico specifico, ma rischiano di lasciare fuori una grande fetta di potenziali acquirenti. Da qui nasce l’ipotesi, sempre più concreta, dell’introduzione di una versione più economica solo benzina.

Stellantis, il gruppo che controlla Lancia, dispone già della tecnologia necessaria. Il motore 1.2 PureTech da 100CV è già impiegato con successo su altri modelli, come la Peugeot 208. È un propulsore affidabile, efficiente e compatibile con la piattaforma della nuova Ypsilon. Il suo utilizzo permetterebbe di ridurre il prezzo d’ingresso del modello, probabilmente sotto la soglia dei 20.000€. Con l’aiuto di campagne promozionali, si potrebbe scendere ulteriormente.

La disponibilità di una Ypsilon non elettrificata, dotata di cambio manuale e pensata per essere più economica, potrebbe rivelarsi vincente. Non solo aiuterebbe a contrastare il calo delle vendite, ma permetterebbe anche di intercettare un pubblico più ampio, attratto da un modello pratico, accessibile e ben conosciuto. È la stessa direzione intrapresa da FIAT con la Grande Panda, che tornerà anch’essa con una versione a benzina. Resta da capire se Lancia confermerà queste voci e quando deciderà di muoversi. Le indiscrezioni parlano del prossimo Model Year, ma al momento non ci sono annunci ufficiali.