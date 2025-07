Mercedes-Benz CLA Shooting Brake EQ, spazio a bordo e prestazioni diventano full electric

Mercedes-Benz ha svelato al mondo la nuova CLA Shooting Brake EQ, un modello che va ad ampliare la famiglia CLA presentata poche settimane fa. La casa tedesca ha pensato a questa vettura come il connubio perfetto tra la mobilità elettrica e la versatilità di utilizzo.

I designer e gli ingegneri di Mercedes-Benz hanno voluto rendere elettrica una vettura che potesse essere utilizzata in diversi contesti. La versione station wagon della CLA con tecnologia EQ si fonda sull’eleganza e la sportività tipica della serie ma con una rinnovata capacità di carico.

Il bagagliaio, a seconda della configurazione dei sedili, ha una capienza che va da 455 a 1.290 litri mentre il frunk anteriore illuminato offre ulteriori 101 litri. Le barre portatutto posizionate sul tetto della vettura possono sopportare fino a 75 kg di carico, ampliando le possibilità di utilizzo. Importante anche la capacità di traino frenato che arriva fino a 1.800 chilogrammi. Con tale massa, è possibile trasportare una moto d’acqua o due motociclette senza problemi.

Mercedes-Benz ha annunciato la nuova CLA Shooting Brake per portare la mobilità elettrica del gruppo ad un nuovo livello

Come dichiarato da Mathias Geisen, Membro del Board of Management di Mercedes-Benz Group AG, Sales: “La nuova CLA Shooting Brake è pensata per chi apprezza la dinamicità di un’auto sportiva ma non vuole rinunciare a spazio e praticità nella vita di tutti i giorni. Combina tecnologia intelligente ed efficienza per offrire un’esperienza di guida fresca e coinvolgente. Per i nostri clienti, significa più spazio per l’individualità, per viaggiare e per il proprio stile di vita personale”.

Stando ai dati rilasciati da Mercedes-Benz, la CLA Shooting Brake EQ può raggiungere un’autonomia fino a 761 chilometri nel ciclo WLTP. La vettura è dotata di un sistema di gestione intelligente della batteria che consente di ricarica fino a 310 chilometri in appena 10 minuti. Tali valori consentono di poter utilizzare la CLA Shooting Brake con tecnologia EQ sia in città ma anche nei viaggi più lunghi senza troppi compromessi.

Il maggiore spazio a bordo della CLA Shooting Brake EQ consente di migliorare l’abitabilità anche per i passeggeri. Il tetto più lungo consente una maggiore altezza per la testa per chi occupa la seconda fila di sedili. Le portiere più ampie facilitano l’acceso e la seduta offre più spazio per le gambe grazie al passo allungato.

Il debutto sul mercato europeo della nuova station wagon elettrica di Mercedes-Benz è previsto per marzo 2026.