Mercedes CLA: il debutto della nuova Shooting Brake

La nuova Mercedes CLA, in arrivo molto presto, sarà un pilastro nella strategia futura della casa tedesca. Il modello, che poggerà sulla nuova piattaforma MMA, è pronto a segnare una nuova era nel segmento delle compatte premium. La grande novità? La CLA non sarà solo berlina, ma anche Shooting Brake, una versione station wagon che promette maggiore spazio e praticità. L’introduzione di questa variante va incontro alle esigenze di chi cerca un’auto capace di unire design elegante e funzionalità, senza compromessi. In strada, i muletti della Mercedes CLA Shooting Brake hanno già iniziato a far parlare di sé. Le immagini circolanti sul web rivelano un camuffamento limitato, a conferma che il debutto è davvero vicino.

Il frontale della nuova CLA mostrerà fari sottili e una firma luminosa a forma di stella, ormai iconica per i modelli Mercedes. Un segno distintivo che caratterizzerà anche la parte posteriore, in cui i gruppi ottici seguiranno la stessa filosofia. Il profilo della Shooting Brake si rifarà all’attuale versione, ma con una cura aerodinamica ancora maggiore, progettata per ottimizzare l’efficienza. In questo modo, la Mercedes non solo risponde alle richieste estetiche, ma tiene sempre d’occhio l’efficienza.

Tecnologia e potenza, tra elettrico e ibrido per la nuova Mercedes

Non solo design, ma anche prestazioni. La nuova CLA Shooting Brake offrirà una gamma motorizzazioni all’avanguardia, con versioni sia elettriche che Mild Hybrid. La versione elettrica sarà proposta con il nome CLA con EQ Technology, e avrà una architettura a 800 V, che garantirà ricariche ad alta potenza e una maggiore autonomia. Per chi cerca potenza e prestazioni superiori, la Mercedes offrirà varianti con motore singolo e trazione posteriore, oltre a modelli con doppio motore e trazione integrale.

Ma la vera novità potrebbe essere rappresentata dal Mild Hybrid. Questo powertrain, con tecnologia a 48 V, avrà un motore a benzina da 1,5 litri che si abbinerà a una nuova trasmissione a doppia frizione. L’unità elettrica da 20 kW, alimentata da una batteria da 1,3 kWh, permetterà di muoversi in modalità solo elettrica a basse velocità. Un passo in avanti importante per una mobilità più sostenibile, senza rinunciare alle performance. La presentazione ufficiale della nuova Mercedes CLA è imminente. La Shooting Brake, invece, arriverà entro la fine dell’anno. Come sempre, Mercedes ha dimostrato di essere pronta a stupire ancora una volta.