Game Booster+ arriva con supporto a One UI 8.0

Samsung ha finalmente aggiornato Game Booster+, uno dei moduli più popolari di Good Lock, introducendo il supporto ufficiale alla One UI 8.0, l’interfaccia basata su Android 16. Per gli appassionati di gaming mobile si tratta di una novità importante, perché permette di sfruttare nuovamente tutte le funzioni avanzate del modulo anche sui dispositivi più recenti e su quelli che stanno testando la nuova beta del software.

Con la release 1.0.01.6, Game Booster+ diventa pienamente compatibile sia con gli smartphone Galaxy che stanno ricevendo la beta, sia con i nuovi pieghevoli che arriveranno sul mercato con la versione stabile già preinstallata. In questo modo Samsung chiude il cerchio: molti moduli Good Lock erano già stati aggiornati nelle scorse settimane, ma Game Booster+ era rimasto indietro, generando qualche malumore tra i giocatori più fedeli al brand.

Funzioni avanzate per un’esperienza personalizzata

Game Booster+ non è un semplice strumento di ottimizzazione: offre diverse opzioni pensate per chi vuole controllare ogni dettaglio della propria esperienza di gioco. Tra le funzioni più apprezzate ci sono:

regolazione avanzata delle impostazioni grafiche;

rimappatura dei tasti, anche con il sistema a slot per gamepad introdotto a giugno;

ottimizzazioni mirate per migliorare stabilità e performance.

L’aggiornamento odierno non introduce nuove funzionalità, ma si concentra sul ripristino della piena compatibilità con la nuova interfaccia Samsung, rendendo nuovamente disponibili queste opzioni agli utenti che erano rimasti “scoperti” dopo il passaggio alla beta di One UI 8.0.

Disponibilità e aggiornamento

La nuova versione di Game Booster+ è già stata caricata sul Galaxy Store, ma la distribuzione avviene in modo graduale. Non tutti potrebbero vederla subito tra gli aggiornamenti disponibili, ma è sufficiente aprire lo store, accedere al menu “Aggiornamenti” e procedere con l’update manuale. In alternativa, si può aggiornare l’intera suite di app Samsung con un solo passaggio.

Con questa release, Samsung conferma l’attenzione verso i gamer, un segmento sempre più rilevante per il mercato mobile e per la crescita del suo ecosistema software.