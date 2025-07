Truffa pericolosa sul web: tramite e-mail arrivano messaggi come questo da cancellare subito

L’ennesimo tentativo di truffa si sta riversando sugli utenti in queste ore. Molti ci sono cascati, tanti altri sono riusciti ad evitare il tranello ed è per questo che abbiamo scelto di scriverci un articolo così da mettere in guardia tutte le altre persone.

La nuova truffa non arriva solo con un messaggio: ecco tutti i testi da tenere d’occhio

La nuova truffa è arrivata e purtroppo sono diverse le persone che ci hanno fatto le spese. Secondo quanto riportato, tantissimi italiani hanno ricevuto il messaggio che parla di una donna in cerca di divertimento, cosa che potrebbe essere reale al giorno d’oggi ma non di certo tramite e-mail e così all’improvviso. Qui in basso c’è il messaggio per esteso, per far capire agli utenti qual è il testo da evitare:

“Ciao!

Come stai? Questa sono io Jocelyne. Lo sapevate?

Ho un’offerta molto immodesta per te, te lo dico subito!

Probabilmente ricordi, ero sposato, e quindi già sei mesi fa l’ho lasciato e ho divorziato …

Mi ha tradito, ha persino flirtato con mia sorella, cattivo!

Quindi ora sono solo, anche io sono annoiato, voglio rilassarmi, passare del tempo con qualcuno, andare da qualche parte.

Che ne dici di unirti a me, pago tutto io, non ci sono problemi con le finanze.

Penso che tu non abbia ancora capito chi sia :)

Dovrai rivelare tutte le carte e lasciare il tuo profilo sul sito di incontri: Jocelyne_ivy

Ci sono le mie foto, mi riconoscerete subito dalla foto!

Allora ti aspetto sul sito, scrivimi di profilo!

Con affetto, Jocelyne”.

Il messaggio dunque fa credere alle persone di essere reale in quanto vengono spiegati i diversi dettagli che non vengono in genere attribuiti ad un computer. Sappiate però che con l’intelligenza artificiale anche una truffa può diventare perfetta ed è questo il caso. L’unica cosa che non dovete fare è scaricare gli allegati e cliccare sui link eventualmente contenuti nel testo.