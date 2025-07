Sony rivoluziona la fotografia compatta

La nuova RX1R III firmata Sony è la dimostrazione che la fotografia professionale non ha più bisogno di grandi dimensioni. In un corpo compatto, che può letteralmente stare in tasca, l’azienda è infatti riuscita a racchiudere tecnologie di altissimo livello. Tutte pensate per rispondere alle esigenze di fotografi esperti, amatori e amanti della street photography. Il design raffinato e discreto non è solo una scelta estetica, ma strategica, meno invadente, più libertà creativa.

Sony RX1R III, design compatto e cervello intelligente

Il sensore full frame da 61MP è il protagonista assoluto. Si tratta di un Exmor R retroilluminato da 35mm, in grado di catturare immagini ad altissima risoluzione anche in condizioni di scarsa luce. Abbinato al processore BIONZ XR di ultima generazione, offre una qualità d’immagine sorprendente, con dettagli precisi, bassi livelli di rumore e una gamma dinamica che soddisfa anche i professionisti. L’obiettivo fisso ZEISSSonnar T* 35 mm F2 completa il quadro, rinnovando la vecchia collaborazione tra Sony e ZEISS, da sempre sinonimo di affidabilità e resa ottica superiore.

La RX1R III non si limita alla pura potenza visiva. Sony ha integrato un sistema di messa a fuoco basato sull’intelligenza artificiale, già collaudato nella serie Alpha. L’autofocus riconosce occhi, testa e postura con estrema precisione, garantendo tracciamenti rapidi anche in movimento. La funzione “Step Crop Shooting” consente di simulare lunghezze focali da 50mm e 70mm. Invece la modalità macro permette di avvicinarsi fino a 20cm dal soggetto, aggiungendo versatilità a una lente fissa.

Il corpo, in lega di magnesio, è robusto ma leggero. La nuova impugnatura gommata migliora l’ergonomia, mentre il mirino OLED da 2,36 milioni di punti e il display touch rendono l’esperienza d’uso estremamente fluida e intuitiva. Anche l’autonomia è buona. Parliamo di circa 300 scatti, con ricarica rapida tramite USB Type-C. Ma non è ancora finita. In quanto Sony ha anche curato l’aspetto ambientale, eliminando la plastica dall’imballaggio e realizzando il prodotto in stabilimenti alimentati da fonti rinnovabili.

La RX1R III è già disponibile sul sito ufficiale Sony a 4.900€. Accessori dedicati, come l’impugnatura TG-2 e la custodia LCS-RXL, saranno disponibili da Settembre.