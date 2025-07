Samsung fornirà i display per il primo iPhone pieghevole: produzione in vista per fine anno

L’iPhone pieghevole non è più solo un’ipotesi. Stando alle ultime notizie, la prima fase cosiddetta di prototipazione iniziale, cioè quella che riguarda lo sviluppo del primo dispositivo reale e funzionante su cui testare le funzionalità più importanti, sarebbe andata a buon fine. Ora la palla passerebbe a Samsung Display per avviare la produzione di massa dei pannelli OLED pieghevoli destinati al progetto, con le prime forniture previste per il quarto trimestre del 2025. L’obiettivo è rispettare una finestra di lancio fissata per la seconda metà del 2026.

Fonti vicine alla catena produttiva riferiscono che Samsung ha quasi completato la conversione di una linea dedicata nello stabilimento di Asan, in Corea del Sud, interamente riservata ad Apple. La richiesta di Cupertino non è soltanto legata ai volumi, ma anche a standard qualitativi molto elevati, che attualmente solo Samsung Display sembra in grado di garantire.

Una tecnologia senza piega visibile, grazie anche a Fine M-Tec

Un elemento distintivo del pannello in fase di sviluppo è l’adozione di una tecnologia senza piega centrale, progettata per eliminare il segno visibile al centro dello schermo, tipico di molti dispositivi foldable attuali. A confermarlo è Ming-Chi Kuo, secondo cui il merito va a un meccanismo brevettato in grado di distribuire uniformemente lo stress durante l’apertura e la chiusura del pannello.

A supportare questa soluzione c’è il lavoro di Fine M-Tec, azienda specializzata in piastre metalliche e cerniere interne per display pieghevoli. Le componenti, realizzate con tecniche di foratura laser avanzate, avranno un costo unitario stimato tra 30 e 35 dollari e saranno consegnate a partire dal primo trimestre del 2026, con volumi iniziali compresi tra 13 e 15 milioni di pezzi, comprensivi anche delle parti di ricambio.

Nessuna alternativa valida a Samsung Display

Apple, solitamente incline a diversificare i fornitori, sembra stavolta aver trovato in Samsung Display l’unico partner all’altezza del progetto. BOE, oggi fornitore di Huawei e di alcuni modelli di iPhone, non ha ancora raggiunto i requisiti qualitativi richiesti per questa categoria. LG Display, invece, non ha mostrato interesse verso il settore dei pieghevoli.

Secondo Han Chang-wook di UBI Research, Samsung Display potrebbe mantenere il ruolo di fornitore esclusivo per tutta la fase iniziale del progetto, almeno fino al 2026. Nel frattempo, Fine M-Tec sta pianificando l’espansione in Vietnam, con l’obiettivo di coprire oltre l’80% della domanda per le componenti meccaniche del futuro pieghevole di Apple.