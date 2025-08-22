Come riconoscere e difendersi dalla truffa ‘Pronto? Non ti sento, scrivimi su WhatsApp’

Attualmente, WhatsApp, suo malgrado, è uno dei tramiti principali per quanto riguarda le truffe che vengono effettuate online.

Proprio a causa dell’elevato traffico che quotidianamente viene inviato e ricevuto su WhatsApp, i cyber criminali hanno scelto le applicazioni per la messaggistica istantanea, e in particolare la più famosa, come terreno fertile per tentare di truffare gli utenti.

Negli ultimi mesi sono davvero tante le segnalazioni degli utenti di tentativi di truffa effettuati proprio tramite l’applicazione di Meta.

Bisogna imparare a prestare davvero molta attenzione, visto che in alcuni casi si può addirittura arrivare a perdere, oltre al denaro, anche il proprio account su WhatsApp.

WhatsApp: in cosa consiste la nuova truffa?

La nuova truffa che sta circolando negli ultimi giorni su WhatsApp ha un inizio del tutto inedito.

Infatti, il primo step non è in questo caso un messaggio, bensì una telefonata.

Agli utenti colpiti da questa truffa è infatti arrivata una telefonata che appare sin dall’inizio abbastanza disturbata, tanto che l’interlocutore che dall’altra parte pronuncia la seguente frase: “Pronto? Non ti sento, scrivimi su WhatsApp”.

A quel punto, gli utenti che hanno deciso di contattare la persona in questione su WhatsApp hanno iniziato una conversazione con una donna di nome Flora.

La ragazza scrive di aver sbagliato numero, poiché molto simile a quello di un amico, e per tranquillizzare l’interlocutore arriva a inviare anche delle foto della propria persona.

Sia la fotografia di Flora che alcuni dei messaggi che vengono inviati sono frutto dell’intelligenza artificiale e se si presta attenzione é possibile riconoscerli in pochi semplici step.

Alla fine, però, si tratta soltanto dell’ennesima truffa che probabilmente tenterà di sottrarre del denaro alle povere vittime.

Se si dovesse ricevere una telefonata di questo tipo, è sempre consigliabile chiudere immediatamente la conversazione senza tentare di approfondire e segnalare immediatamente il numero.