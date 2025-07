Starlink si prepara al lancio della terza generazione di satelliti

Nel settore delle telecomunicazioni spaziali, il 2026 potrebbe rappresentare un anno cruciale. A tal proposito, SpaceX ha annunciato che nei primi sei mesi lancerà in orbita la terza generazione dei suoi satelliti Starlink. L’obiettivo è potenziare la rete globale di connettività attraverso una tecnologia che promette prestazioni senza precedenti. Il salto tecnologico rispetto alla generazione attuale sarà straordinario. Secondo le stime della compagnia guidata da Elon Musk, le velocità di connessione raggiungeranno nuovi record. Toccando i 1.000 Gbps in download e i 200 Gbps in upload. Superando di gran lunga quanto offerto finora.

Starlink si prepara al lancio dei suoi nuovi satelliti

Tale evoluzione non si limita ad un miglioramento numerico. I satelliti di terza generazione porteranno ad innovazioni sostanziali sotto il profilo tecnico. Saranno dotati di sistemi aggiornati per la gestione del segnale e per l’elaborazione dei dati. Ciò sfruttando modem e computer progettati su misura, insieme a tecnologie avanzate per il beamforming e lo switching. Inoltre, opereranno a quote più basse rispetto ai loro predecessori, con l’effetto diretto di ridurre la latenza e migliorare l’esperienza utente.

Ogni lancio della navetta Starship contribuirà all’espansione della rete. Si prevede che ogni missione aggiungerà ben 60 Tbps di capacità. Un numero che impressiona se confrontato con i circa 3 Tbps di incremento per ogni lancio della generazione attuale. Ciò mostra l’intenzione di SpaceX di non limitarsi a potenziare la rete, ma di rivoluzionare il concetto stesso di connettività via satellite.

Il sistema Starlink è concepito per essere dinamico e adattabile. SpaceX ha, infatti, integrato verticalmente l’intero processo, rendendo possibile una risposta rapida a nuove esigenze o emergenze. La capacità dei nuovi satelliti di agire come vere torri cellulari nello spazio rappresenta un importante passo avanti per la tecnologia. E non solo. La terza generazione di Starlink non promette solo velocità, ma anche resilienza e accessibilità. Qualità sempre più indispensabili nell’era della comunicazione globale.