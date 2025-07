Kyivstar punta alle stelle: la rete satellitare di Starlink sbarca sugli smartphone ucraini

Entro il prossimo dicembre, milioni di cittadini ucraini potranno inviare messaggi anche in assenza di rete terrestre. Ciò grazie a Kyivstar, il principale operatore mobile dell’Ucraina. L’azienda infatti ha annunciato un accordo con Starlink per portare la connettività satellitare sugli smartphone. È la prima volta in Europa che un operatore mobile attiva un servizio simile direttamente sui telefoni, senza l’uso di apparecchiature esterne. La collaborazione con la rete di satelliti della società di Elon Musk garantirà comunicazioni stabili. Tutto ciò anche in caso di bombardamenti, interruzioni elettriche o danni alle infrastrutture. I satelliti fungeranno da vere e proprie torri mobili, assicurando copertura anche dove la rete tradizionale non può arrivare.

Tecnologia al servizio della resilienza: la risposta di Kyivstar alla guerra

La prima fase del progetto prevede l’abilitazione della messaggistica tramite app come WhatsApp, disponibile entro la fine del 2025. Successivamente, entro il secondo trimestre del 2026, sarà possibile utilizzare la connessione per navigare in internet e fare chiamate vocali. L’intero sistema sarà così pienamente operativo entro metà del prossimo anno, offrendo agli ucraini un’alternativa concreta alla rete terrestre in un contesto di guerra ancora instabile. Kyivstar ha già avviato i test sul campo per garantire che il servizio sia pronto nei tempi previsti.

Non è la prima volta che Kyivstar si adopera per assicurare continuità comunicativa ai suoi 25 milioni di utenti. Durante l’invasione russa, l’azienda ha fornito connessione gratuita e installato reti Wi-Fi nei rifugi antiaerei. Ora, con l’integrazione del sistema Starlink, la compagnia compie un ulteriore passo avanti verso l’autonomia tecnologica. Il CEO Oleksandr Komarov ha sottolineato la capacità dell’azienda di garantire fino a 10 ore di servizio anche durante blackout prolungati.

Questa nuova infrastruttura satellitare promette di rafforzare ulteriormente quella resilienza, diventata simbolo della resistenza ucraina. La scelta di affidarsi alla tecnologia spaziale di SpaceX rappresenta non solo un’innovazione tecnica, ma anche un messaggio politico. L’Ucraina guarda al futuro, anche sotto le bombe.