Smart TV TCL ad un prezzo ASSURDO oggi su Amazon: da acquistare subito

Il prezzo d’acquisto di questa smart TV TCL è davvero più unico che raro, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di un rapporto qualità/prezzo superiore al normale, difatti si arrivano a spendere solamente 299 euro per il suo acquisto, approfittando di una riduzione effettiva dettata da Amazon praticamente mai vista prima d’ora.

Il televisore è il modello 55V6C, una smart TV a tutto tondo che il consumatore si ritrova a poter fruire nella sua completezza, raggiungendo una diagonale di 55 pollici, e soprattutto risoluzione UHD 4K. All’interno è sito il processore AiPQ, ottimo per la gestione dei flussi e senza rallentamenti particolari nell’esecuzione, o anche semplicemente nell’apertura delle applicazioni. Il sistema operativo, come era lecito immaginarsi dato il prodotto stesso, è Google TV, la vecchia Android TV per intenderci, con possibilità di installare tutte le migliori applicazioni, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+ e similari.

Solo sul canale Telegram @codiciscontotech potrete avere ogni giorno i migliori prezzi bassi disponibili su Amazon, scoprire le offerte da non perdere ed anche avere in regalo i codici sconto gratis.

Smart TV TCL: uno sconto mai visto prima d’ora su Amazon

Le smart TV TCL sono indiscutibilmente le migliori per rapporto qualità/prezzo, con il consumatore che oggi si ritrova a poter approfittare di uno sconto importante sui 499 euro previsti in origine di listino, arrivando a dover sostenere un investimento finale di soli 299,90 euro per il suo acquisto. Per acquistare, collegatevi subito qui.

La serie attualmente in promozione è la 2025, forte segnale di quanto effettivamente le smart TV TCL stiano andando bene, ed anche della qualità dell’offerta. Le dimensioni del prodotto sono perfettamente in linea con gli standard del settore, raggiungendo per la precisione: 25,5 x 122,6 x 75 centimetri, con un peso che si aggira attorno ai 12,7kg. Da notare essere presente anche il supporto a l’assistente Google ed Amazon Alexa, per il controllo del terminale con l’ausilio della propria voce.