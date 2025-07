WhatsApp: numerosi italiani derubati con un semplice messaggio

Ogni utente in tutto il mondo utilizza come applicazione predefinita per messaggiare WhatsApp, l’applicazione nel corso degli anni ha infatti conquistato una platea di utenti davvero vastissima grazie alle sue funzionalità davvero utili per un’esperienza d’uso fluida e intuitiva, tutto ciò arreso la platea di account registrati davvero molto ampia al punto da superare un paio di miliardi, elemento sicuramente d’orgoglio per WhatsApp dietro il quale però si cela una problematica purtroppo ormai evidenze, questa problematica ha assunto le sembianze delle truppe online, questo fenomeno infatti si sta diffondendo larga scala ormai da diverso tempo e sembra aver inquinato anche le acque limpide di WhatsApp.

Il motivo dietro questo cambiamento è molto semplice, i truffatori si sono accorti che usare WhatsApp può rappresentare una scelta decisamente più remunerativa rispetto agli altri mezzi di comunicazione poiché WhatsApp permette di entrare in contatto con moltissime persone in più rispetto alle classiche SMS o mail, di conseguenza i truffatori ormai da diverso tempo stanno utilizzando WhatsApp come mezzo per truffare, il fenomeno ovviamente è arrivato anche in Italia e non sta risparmiando nessuno, i metodi di truffa cambiano ma l’obiettivo rimane quello di derubare le vittime.

Come vengono colpiti gli utenti

La nuova truffa che sta colpendo l’Italia non solo utilizza WhatsApp ma sfrutta anche il nome di YouTube, i truffatori infatti si spacciano per collaboratori ufficiali della nota piattaforma video e propongono alle vittime guadagni semplici in cambio di piccoli lavori da compiere come commentare alcuni video oppure mettere like ad altri, una volta fatto i truffatori infatti inviano veramente dei bonifici alle vittime con lo scopo di conquistare la loro fiducia, dopodiché propongono a quest’ultima di inviare a sua volta un bonifico di qualche centinaio di euro con la promessa di riceverlo indietro moltiplicato svariate volte, ovviamente una volta che la vittima ci casca i truffatori spariscono insieme al denaro.