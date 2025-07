Amazon regala il Samsung Galaxy A36: lo sconto del 30% è da non perdere

Ottima opportunità di risparmio per tutti i consumatori che vogliono accedere ad un prodotto davvero più unico che raro, uno smartphone che offre un rapporto qualità/prezzo assolutamente conveniente, difatti il Samsung Galaxy A36 5G può essere vostro oggi su Amazon con una spesa finale inferiore ai 300 euro.

Nell’osservare da vicino il prodotto possiamo notare grandi migliorie rispetto alle generazioni precedenti, ed oltretutto offre accesso ad un pannello da 6,7 pollici di diagonale, che viene impreziosito da alcuni aspetti da non sottovalutare: AMOLED di alta qualità con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, passando per una densità di 385 ppi, refresh rate a 120Hz, ma anche protezione Gorilla Glass Victus Plus, ed anche 16 milioni di colori.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 6 Gen3, octa-core con una frequenza di clock a 2,4Ghz, non altissima ma comunque più che bilanciata per la tipologia del prodotto stesso. La memoria interna è al massimo da 256GB, ricordando che non è espandibile, ed oltretutto la GPU Adreno 710 riesce ad esaltare le prestazioni, anche grazie a 12GB di RAM di supporto.

Non perdere i codici sconto Amazon GRATIS e le offerte tech più folli del momento! Solo su @codiciscontotech, il canale Telegram ufficiale di Tecnoandroid. Ogni giorno errori di prezzo, sconti lampo e regali esclusivi ti aspettano!

Samsung Galaxy A36: la promozione Amazon è una delle migliori

Volete una delle migliori promozioni degli ultimi mesi? allora dovete subito pensare di acquistare Samsung Galaxy A36, smartphone eccellente che oggi costa solamente 279 euro, partendo comunque da un listino tutt’altro che impossibile, se considerate che comunque avrebbe un prezzo di 399 euro. Ordinatelo subito qui.

La sua eccellente scheda tecnica procede con una tripla fotocamera posteriore, di cui la principale è da 50 megapixel, passando per un ultragrandangolare da 8 megapixel, e finendo con un effetto bokeh da 5 megapixel. Una resa complessivamente molto buona, considerando appunto anche la fascia di prezzo di posizionamento, che è medio-bassa, e quindi difficilmente contestabile.