Passa a Lyca Mobile: l’alternativa conveniente per comunicare senza confini

Sempre più persone di recente scelgono Lycamobile per la libertà e la flessibilità che offre. Il passaggio a Lyca avviene infatti in pochi minuti, direttamente online, senza dover affrontare code o compilare moduli complicati. Le sue SIM prepagate includono offerte competitive che si adattano a esigenze diverse, dalle chiamate internazionali al traffico dati. A rendere l’ operatore ancora più interessante è l’integrazione del 5G in molte tariffe, anche quelle più economiche, il tutto senza costi extra.

Lyca Mobile: offerte internazionali su misura per ogni esigenza

Con l’offerta “Lyca Globe 5G”, al prezzo di 9,99€ ogni 30 giorni, si ottengono 100GB di traffico, minuti illimitati in Italia, 200 SMS nazionali, oltre a minuti per chiamare numerosi paesi stranieri. Chi necessita di più dati può scegliere la soluzione “Lyca Globe Plus 5G”, la quale prevede 120GB a 11,99€. I più esigenti invece, trovano nella versione “Power” ben 150GB e un pacchetto internazionale ampliato a soli 14,99€. Nessuna di queste offerte prevede contratti o penali.

Ma non sono disponibili solo pacchetti standard. Lycamobile infatti dedica grande attenzione a chi ha familiari o contatti all’estero. Le promozioni della linea “Lyca Africa”, ad esempio, consentono di chiamare operatori selezionati in Mali, Senegal e Nigeria, con prezzi a partire da 9,99€. Con “Lycaworld”, invece, si ottengono minuti e SMS illimitati verso numeri Lycamobile in Italia e fino a 1000 minuti verso il resto del mondo, Tunisia esclusa. Le versioni S e M di questa opzione partono rispettivamente da 5 e 10€.

Interessanti anche le offerte per chi ha legami con la Turchia. Le tariffe “AloTurka” includono traffico dati (fino a 35GB), minuti verso l’Italia e verso l’UE, e roaming incluso. Il tutto parte da un prezzo mensile inferiore ai 12€. Insomma Lyca si conferma quindi una delle scelte più convenienti per chi cerca piani personalizzati, tariffe trasparenti e servizi moderni, mantenendo sempre un occhio al risparmio vero.