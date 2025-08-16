Lycamobile: super promo 5G con due mesi gratis

Al giorno d’oggi, un elemento a dir poco imprescindibile durante l’esperienza d’uso del proprio smartphone di ogni utente è rappresentato sicuramente dalla sua promozione telefonica attiva sul suo numero di cellulare, quest’ultima infatti deve permettere all’utente di godersi il mese di fatturazione senza problemi e ovviamente di poter svolgere tutte le attività di cui ha bisogno in tutta tranquillità, di conseguenza minuti, SMS e gigabyte di traffico dati non devono assolutamente mancare in modo da garantire al consumatore la totale autonomia.

Scegliere una promozione che garantisca tutte queste caratteristiche, ovviamente rappresenta uno step fondamentale dal momento che bisogna trovare il giusto compromesso tra un prezzo competitivo e ovviamente le caratteristiche che possono soddisfare le nostre esigenze, ovviamente è importante sfogliare i vari cataloghi di offerte in modo da reperire quella più adatta alle nostre esigenze, un provider che in questo senso potrebbe fare al caso vostro sicuramente è Lycamobile, quest’ultimo recentemente ha lanciato un’offerta davvero incredibile che offre tanti giga e addirittura due mesi gratis.

Super offerta per tutti

L’offerta che vi mostriamo oggi garantisce a chi effettua l’attivazione ben 150 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti illimitati verso tutti e anche SMS illimitati, il costo mensile ammonta a 5,99 € al mese con il 5G disponibile per coloro che effettuano l’attivazione online e addirittura i primi due mesi di promozione completamente gratuiti, ma non è finita qui dal momento che l’offerta supporta anche la portabilità del numero da qualsiasi operatore, si tratta attualmente di una delle offerte più convenienti presenti sul mercato dal momento che garantisce giga in abbondanza e addirittura regala due mesi di promozione, caratteristiche che attualmente davvero pochi provider sono in grado di offrire, di conseguenza, nel caso foste interessati tutto ciò che dovete fare e recare sul sito ufficiale dell’operatore, effettuare l’attivazione online in pochi semplici clic per poi avere la vostra offerta già pronta all’uso.