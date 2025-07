Lyca Mobile batte TIM e Vodafone con la promo in 5G da 150GB al mese

Tra le proposte più competitive nel panorama degli operatori virtuali spicca l’offerta di Lyca Mobile, che unisce tanti giga, 5G incluso e un prezzo fisso e garantito. La nuova promozione si rivolge a tutti gli utenti, senza limitazioni legate all’operatore di provenienza, e punta sulla convenienza immediata, grazie ai primi due mesi completamente gratuiti.

Giga, minuti e SMS senza limiti a un prezzo bloccato

L’offerta include ogni mese 150 giga con accesso gratuito alla rete 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionalie SMS senza limiti, al costo definitivo di 5,99€ al mese per sempre. Il piano non prevede vincoli o rimodulazioni, ed è quindi pensato per chi vuole certezze sia sul fronte economico che su quello dei servizi.

La possibilità di navigare in 5G senza costi aggiuntivi rappresenta un punto di forza importante, soprattutto per un gestore virtuale. La copertura dipende dalla zona e dal dispositivo utilizzato, ma dove disponibile, garantisce velocità elevate e maggiore stabilità.

Due mesi omaggio per chi attiva la promo

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il periodo promozionale iniziale: Lyca Mobile regala i primi due mesi di servizio, permettendo così di testare l’offerta senza sostenere costi iniziali. Dal terzo mese in poi, si passa al canone regolare di 5,99€, che rimane invariato per tutta la durata del piano.

Non sono richieste condizioni particolari per l’attivazione: tutti possono aderire, a prescindere dall’operatore di provenienza, rendendo l’offerta realmente aperta a chiunque.

Con 150 giga, 5G incluso, minuti e SMS illimitati, due mesi gratuiti e un canone tra i più bassi del mercato, Lyca Mobile si posiziona come una delle scelte più vantaggiose per chi cerca libertà, dati abbondanti e un prezzo stabile. Capita molte volte di ritrovarsi di fronte a queste offerte ma gli utenti le lasciano perdere credendo di trovarle disponibili subito dopo: state attenti perché questa potrebbe non tornare più.