WhatsApp si rinnova: interazione più profonda tra utenti e canali

Una serie di novità stanno per arrivare su WhatsApp. La piattaforma infatti nella sua ultima versione beta (2.25.21.8) introduce una funzionalità destinata a cambiare il modo in cui le persone interagiscono sui canali. Si tratta di un sistema di “post interattivi”, che consente agli amministratori di pubblicare domande aperte per stimolare risposte libere e personalizzate. Il classico schema a scelta multipla viene così superato, lasciando spazio a un dialogo più diretto e spontaneo.

Status più dinamici e scambio diretto: le chat su WhatsApp affrontano una nuova fase

Il sito specializzato WABetaInfo ha svelato i dettagli della nuova funzione, che promette di rendere la comunicazione meno rigida e più autentica. L’obiettivo di Meta è quindi quello di incentivare l’attività dentro i canali, rendendoli uno spazio di vera conversazione, non solo di aggiornamento passivo. Grazie ai messaggi non vincolati a opzioni prestabilite, i feedback ricevuti saranno più dettagliati, ricchi di spunti e potenzialmente utili anche per chi gestisce i contenuti. Una mossa che guarda con attenzione anche al futuro dell’integrazione tra piattaforme del gruppo.

Il campo di utilizzo dei post interattivi non si limiterà però solo ai canali ufficiali. Secondo quanto emerso, la nuova funzione sarà estesa anche agli aggiornamenti di stato personali. Ciò significa che anche un singolo utente potrà ricevere domande e rispondere direttamente, aprendo la porta a una forma di interazione più attiva con i propri contatti. Il sistema, attualmente in fase sperimentale, pone però un limite ben preciso. Ovvero per ogni stato sarà possibile inviare una sola domanda e una sola risposta.

Dal punto di vista della privacy, WhatsApp garantisce che il nome del mittente non sarà visibile pubblicamente. Solo il destinatario potrà visualizzarlo in privato. È un accorgimento importante per preservare la riservatezza e promuovere un uso sicuro dello strumento. Se i test in corso daranno esiti positivi, l’aggiornamento potrebbe diventare disponibile per tutti in tempi brevi.