Huawei Mate X7, trapelano le specifiche del nuovo pieghevole

Dopo mesi di indiscrezioni, iniziano ad emergere le prime presunte specifiche tecniche del nuovo Huawei Mate X7, il pieghevole che debutterà sul mercato seguendo le orme del Mate X5. Anche se la presentazione ufficiale non è ancora stata annunciata, le prime informazioni trapelate delineano un dispositivo pronto a competere con altri brand del settore, puntando su design, prestazioni e soluzioni innovative nel campo dei display flessibili.

Secondo i primi dettagli, il Mate X7 manterrà il formato “a libro”, ormai distintivo della serie, ma con alcune modifiche che lo renderanno ancora più sottile e resistente. Il meccanismo di apertura dovrebbe esser stato ulteriormente perfezionato, con materiali più leggeri e una cerniera riprogettata per aumentare la durabilità. Lo schermo interno, probabilmente un OLED pieghevole da circa 7,85 pollici, dovrebbe offrire una risoluzione ancora più elevata, con supporto HDR e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Nuovo chip Kirin e comparto fotografico rinnovato per Huawei Mate X7

Uno degli aspetti più attesi riguarda il processore. Le indiscrezioni parlano di un chip Kirin di nuova generazione, presumibilmente realizzato in collaborazione con SMIC, capace di garantire prestazioni superiori e maggiore efficienza energetica, pur rimanendo entro i limiti imposti dalle restrizioni commerciali internazionali. Non è escluso il supporto alla connettività 5G, che rappresenterebbe un ritorno in grande stile per Huawei sul fronte delle reti mobili.

Sul retro dovrebbe esserci un compartimento fotografico a tre obiettivi, con sensore principale ad alta risoluzione, ultra-grandangolo e teleobiettivo con zoom ottico. L’obiettivo è offrire prestazioni fotografiche da top di gamma, anche su un dispositivo pieghevole. Il sistema sarà potenziato dall’ormai consolidata collaborazione con XMAGE, la tecnologia proprietaria di imaging targata Huawei. Il Mate X7 si preannuncia come un pieghevole pensato per utenti premium, con grande attenzione ai materiali, al design e alle funzionalità avanzate. Anche la batteria dovrebbe ricevere un miglioramento, sia in termini di capacità che di velocità di ricarica, mentre il software sarà basato su HarmonyOS, sempre più completo e fluido.

In attesa della presentazione ufficiale, prevista entro la fine dell’anno, il Mate X7 promette di essere uno dei dispositivi più interessanti dell’ecosistema Huawei. Un concentrato di innovazione e stile, pensato per chi vuole il massimo – anche quando lo smartphone si piega.