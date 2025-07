WhatsApp sempre più come Instagram: arrivano le domande negli stati

WhatsApp sta lavorando a una novità che potrebbe trasformare l’esperienza degli aggiornamenti di stato, rendendoli più simili alle storie di Instagram. Secondo quanto emerso dalla beta 2.25.21.8 per Android, l’app di messaggistica sta introducendo una funzione che consentirà agli utenti di inserire domande aperte nei propri stati, utilizzando un formato già familiare a chi è abituato ai famosi adesivi interattivi di Instagram.

L’utente potrà così scrivere una domanda all’interno dello stato e invitare i propri contatti a rispondere direttamente. Non si tratterà di un sondaggio a scelta multipla, ma di una casella di testo libera, nella quale chi visualizza lo stato potrà scrivere una risposta personalizzata.

Risposte visibili solo all’autore e anonimato garantito

Per accedere alle risposte ricevute sarà necessario aver creato lo stato. Ci sarà dunque una sezione dedicata, dove potrà vedere sia il contenuto sia l’identità dei contatti che hanno partecipato. Chiaramente queste informazioni resteranno riservate: nessun altro utente potrà vedere chi ha risposto, mantenendo così la privacy di chi partecipa alla conversazione.

Inoltre, l’autore dello stato potrà decidere di ripubblicare alcune risposte selezionate, mostrandole in uno stato successivo. Anche in questo caso, il sistema garantirà l’anonimato: verrà mostrato solo il testo della risposta, senza alcun riferimento alla persona che l’ha scritta.

Un approccio che punta al coinvolgimento: WhatsApp crea interazione

Questa novità segue una direzione chiara: stimolare l’interazione tra gli utenti attraverso strumenti semplici e accessibili. Dopo aver introdotto le domande aperte nei canali, WhatsApp estende ora questa possibilità agli aggiornamenti di stato, in un’ottica di maggiore coinvolgimento pubblico, ma con un occhio sempre attento alla tutela della privacy.

Almeno per ora l’aggiornamento non è disponibile per tutti, in quanto solo alcuni iscritti al programma beta possono testarlo. Ci saranno però nuove informazioni sull’arrivo dell’aggiornamento in pianta stabile, quello che porterà questa nuova funzionalità che si ispira a quanto visto già su Instagram, sperando di riportare gli stessi risultati.