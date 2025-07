Truffa online da impazzire: questi messaggi possono svuotarvi il conto

La truffa è arrivata e anche oggi gli utenti sono preoccupati. Sta girando un messaggio che fa credere alle persone di poter giocare su un sito online che regala dei bonus. Ovviamente diciamo subito che si tratta di un inganno che vuole solo ed esclusivamente rubare soldi agli utenti che ci cascano, con anche i loro dati personali. È il classico modo per fregare anche i più esperti, quelli che sanno guardarsi bene dagli inganni del web.

Proprio per questo motivo la truffa potrebbe fare leva soprattutto su chi ama il gioco d’azzardo, credendo di poter ottenere dei bonus molto cospicui. In basso viene spiegato tutto per filo e per segno, con il messaggio per intero che è stato incollato per dare modo agli utenti di capire a cosa potrebbero ritrovarsi di fronte.

Truffa in corso con più messaggi molto pericolosi: ecco da cosa dovete stare alla larga

I messaggi che arrivano possono essere di varia natura ed essere attribuiti a vari brand molto importanti proprio per fregare l’utente, facendo leva sulla sua fiducia. Una truffa dunque può essere di diverso genere, in basso ci sono alcuni messaggi che possono farvelo capire facilmente:

“CONGRATULAZIONI, NOME VITTIMA

La nostra intelligenza artificiale VIP ha selezionato il tuo account tra migliaia di giocatori per ricevere un’esclusiva offerta riservata solo ai migliori!

6.000€

+ 300 GIRI GRATIS

ATTENZIONE: Questo premio VIP scade tra 24 ore!

Bonus immediatamente disponibile dopo la registrazione

COME RICEVERE IL TUO BONUS:

1

Fai clic sul pulsante e registrati sul sito

2

Verifica il tuo account

3

Il bonus sarà automaticamente sul tuo conto!

PRENDI IL TUO PREMIO ORA!

BENVENUTO A WONACO CASINO!

Oltre a questo fantastico bonus di benvenuto, riceverai:

Offerte settimanali esclusive per i giocatori VIP

Cashback del 15% ogni lunedì

Accesso ai tornei con premi in denaro

La tua avventura verso grandi vincite inizia ora!

2000+ slot | Tavoli con croupier live | Tornei esclusivi“.