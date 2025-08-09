Nintendo: Switch 2 in estate corre il rischio di daneggiarsi

A quanto pare, dopo i numerosi dibattiti legati al prezzo di vendita della Nintendo, sembra che i problemi per la console di Kyoto non siano finiti qua e siano arrivati in concomitanza del periodo estivo, numerosi utenti infatti hanno iniziato ad accusare problemi di surriscaldamento del prodotto al punto che perfino la società giapponese è dovuta intervenire per chiarire le cose sottolineando determinati dettagli che magari ai meno attenti possono essere sfuggiti.

Si sconsiglia di usarla al caldo

Nello specifico, intendo è tornata sulla questione temperature suggerendo e sottolineando agli utenti di non utilizzare la console a temperature troppo calde o troppo fredde ma di attenersi a quanto indicato dalla società stessa, ovvero un range che va da cinque a 35 °C, effettivamente molti utenti stavano segnalando diversi problemi legati all’eccessivo calore prodotto dalla console che andava addirittura minarne il normale funzionamento, tra l’altro nella prima volta che assistiamo a questo fenomeno del momento che anche il modello di prima generazione soffriva dello stesso identico problema, dunque nulla di nuovo, ma ovviamente tutto ciò fa molta risonanza dal momento che si tratta di una console di ultima generazione.

Di conseguenza, Nintendo ha suggerito di monitorare costantemente la temperatura della vostra console, semplicemente usando le mani in modo da rendersi conto se stia diventando troppo calda, più problematico diventa nel momento in cui state utilizzando il prodotto in modalità Dock, in tal caso la società consiglia di tenere il tutto in un ambiente ventilato e fresco e ovviamente di tenere le bocchette del raffreddamento assolutamente aperte e non ostruite.

Insomma si tratta sicuramente dei consigli utili ma allo stesso tempo abbastanza scontati dal momento che qualunque appassionato sa che un prodotto di questo genere non va tenuto al caldo e comunque deve necessariamente godere di un supporto di raffreddamento efficace, elementi difficili da reperire soprattutto nel periodo estivo di questi tempi.