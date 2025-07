Nintendo Switch 2, accessori di terze parti in difficoltà: dock e webcam inutilizzabili

Con il lancio di Nintendo Switch 2, stanno emergendo le prime criticità legate all’uso di accessori di terze parti, in particolare dock alternativi, videocamere USB e dispositivi di acquisizione video. A differenza della prima generazione, molti di questi prodotti risultano attualmente incompatibili con il nuovo hardware, lasciando spiazzati numerosi utenti che avevano investito in soluzioni esterne.

Secondo un’indagine condotta da The Verge, alcuni accessori potrebbero teoricamente tornare a funzionare con la nuova console, ma solo tramite aggiornamenti firmware specifici. Nintendo avrebbe infatti modificato alcune parti del proprio software, senza però fornire istruzioni dettagliate ai produttori terzi. Questo porta a una situazione complicata: chi ha acquistato dock, videocamere o adattatori ora si ritrova a sperare in un aggiornamento, senza alcuna garanzia.

Aggiornamenti parziali e un trucco fragile per Nintendo Switch 2

The Verge ha effettuato test diretti su dispositivi come le schede video AverMedia, la dock/powerbank Viture Pro e la webcam Elgato FaceCam MK2. Alcuni aggiornamenti firmware permettono effettivamente la compatibilità con Switch 2, ma introducono altri problemi: in certi casi si perde il supporto alla Switch originale, in altri la stabilità della connessione non è affidabile.

Una parte del problema sembra risiedere in un “trucco” software: i dispositivi riescono a funzionare solo se la console li riconosce come la dock ufficiale Nintendo. Questo escamotage, per ora tollerato, rischia però di scomparire. Se Nintendo dovesse introdurre nuove restrizioni, l’intera compatibilità verrebbe azzera di nuovo.

Al momento, tutto dipende dalla volontà dei produttori terzi di rilasciare aggiornamenti compatibili. Ma non è detto che ogni modello riceva il supporto necessario, e molti utenti rischiano di dover acquistare nuovi accessori per continuare a usare le stesse funzionalità. È chiaro che inizialmente ci sia qualche problema, anche se gli utenti, soprattutto dopo aver pagato questo prezzo, proprio non se lo aspetterebbero. Tutto però migliorerà di certo durante le settimane seguenti.