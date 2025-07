AI in Parlamento: scriverà le leggi insieme ai deputati

Una novità destinata a fare la storia: l’intelligenza artificiale entra ufficialmente tra le mura del Parlamento italiano. No, non come deputato in carne e ossa, ma come assistente digitale, pronto ad affiancare i parlamentari nel lavoro di scrittura, revisione e analisi delle leggi. Si tratta di una svolta significativa nel rapporto tra tecnologia e politica, con l’obiettivo di rendere più efficiente e precisa la produzione normativa.

Come funzionerà l’AI nel processo legislativo con il suo approdo in Parlamento

La decisione di introdurre l’AI a Montecitorio rientra in un progetto più ampio di modernizzazione degli strumenti parlamentari. L’intelligenza artificiale sarà impiegata per analizzare i testi delle proposte di legge, individuare incoerenze o sovrapposizioni con norme esistenti, e perfino suggerire modifiche linguistiche e strutturali per rendere più chiara la formulazione delle norme.

Non si tratta di delegare i compiti dei parlamentari all’AI fortunatamente, ma di un supporto tecnico a disposizione degli uffici legislativi e delle commissioni. L’ultima parola resterà sempre ai parlamentari, ma la presenza dell’AI potrebbe accelerare la fase di redazione e soprattutto ridurre gli errori e le ambiguità normative, che spesso rallentano l’applicazione concreta delle leggi.

Tra i compiti affidati all’intelligenza artificiale ci sarà anche quello di valutare l’impatto potenziale delle norme in fase di stesura, simulando scenari di applicazione e fornendo strumenti di analisi predittiva. Questo permetterà ai legislatori di prendere decisioni più informate e basate su dati concreti, soprattutto in ambiti complessi come economia, giustizia e transizione digitale.

Naturalmente, l’ingresso dell’AI nel Parlamento solleva anche questioni etiche e giuridiche, che saranno oggetto di attenta valutazione. La trasparenza degli algoritmi, il rispetto della privacy e l’assenza di bias nei suggerimenti dell’AI sono elementi centrali per garantire un uso responsabile e sicuro della tecnologia all’interno delle istituzioni. Quel che è certo è che l’Italia, con questa iniziativa, si posiziona tra i Paesi più attivi nel campo dell’innovazione legislativa.