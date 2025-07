Mercedes Classe C in arrivo: nuovo design, stesso DNA digitale

C’è un gran movimento in casa Mercedes: la Classe C si prepara a rifarsi il look, e dalle prime immagini spia è chiaro che il restyling non sarà solo un’aggiustatina qua e là. A Stoccarda hanno deciso di dare una rinfrescata alla berlina per tenerla al passo con le sue rivali storiche – la BMW Serie 3, che ha già ricevuto un aggiornamento, e la nuova Audi A5 che si avvicina con passo deciso. Insomma, il segmento è più competitivo che mai e la Classe C non vuole certo farsi trovare impreparata.

Classe C 2025: restyling deciso per sfidare BMW e Audi

Le foto che stanno circolando in rete mostrano un’auto ormai quasi priva di camuffature, e questo ci permette di intuire la direzione stilistica scelta da Mercedes. Il frontale sembra aver preso ispirazione dalla sorella maggiore, la Classe E, soprattutto per quella griglia più ampia e vistosa. C’è un’aria più grintosa, quasi sportiva, che viene enfatizzata anche dai dettagli sul paraurti e dalle nuove linee delle prese d’aria. Dietro, invece, a catturare l’attenzione è la nuova firma luminosa a tre punte, già intravista sulla CLA elettrica. Un dettaglio che non solo dà un tocco più moderno, ma rafforza quel filo conduttore che sta diventando sempre più chiaro nella gamma Mercedes.

All’interno, però, la storia cambia: nulla di davvero nuovo all’orizzonte. Chi ha visto l’abitacolo della CLE saprà già cosa aspettarsi. Lo schermo verticale da quasi 12 pollici domina la plancia, affiancato dal display del cruscotto completamente digitale. Il sistema MBUX è stato aggiornato, ovviamente, e nei modelli più accessoriati spunta anche l’head-up display. Tutto molto familiare. E anche sotto il cofano non ci sono sorprese: la gamma resta quella, con motori benzina, diesel, mild hybrid e plug-in.

Durante i collaudi è stata avvistata anche la versione station wagon, con qualche dettaglio estetico in più – come i fari posteriori ridisegnati e terminali di scarico più grandi – che le danno un tocco più dinamico.

E per gli amanti delle prestazioni? Al momento regna il mistero. Qualche voce di corridoio parla di un possibile ritorno del V8 sulla sportiva di punta, ma è ancora tutto da confermare. La certezza, per ora, è una sola: la nuova Classe C debutterà in autunno, forse proprio al Salone di Monaco.