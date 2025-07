Intel Raptor Lake: il caldo li rende molto più instabili, parola di Mozilla

Oggi torniamo a parlarvi ancora una volta purtroppo dei processori Intel Raptor Lake ed Intel Raptor Lake Refresh, i processori rispettivamente di 13ª e 14ª generazione sono tristemente noti a causa dei gravissimi problemi di stabilità di cui hanno sofferto fin dal loro lancio, sappiamo bene infatti che tantissimi possessori sono stati costretti a sostituirli a causa di un problema legato alla gestione dei voltaggi che portavano la CPU in crash al punto da diventare completamente inutilizzabile a causa di danni permanenti subiti dalle componenti elettroniche.

Intel nel corso dei mesi ha cercato di mettere una pezza a questa problematica attraverso piccole correzioni del codice che andavano a mitigare il problema senza però risolverlo in via definitiva, nonostante tutto sia arrivati ad una situazione relativamente stabile che rende queste CPU quantomeno funzionanti in tutte le situazioni, almeno fino a questo momento, sembra infatti che il periodo estivo abbia portato con sé nuovi problemi per quanto riguarda questi processori.

I processori soffrono il caldo

Un report stilato da un’insider legato al team di sviluppo di Mozilla Firefox ha sottolineato come questi processori soffrano il caldo, nello specifico l’esperto ha raccolto i dati inviati direttamente dal browser all’interno dei quali veniva specificata la configurazione hardware sulla quale quest’ultimo veniva eseguito ed è bastato effettuare un piccolo incrocio con le zone europee che in questo momento stanno soffrendo maggiormente di ondate di calore, è stato facile individuare una correlazione tra i picchi massimi di calore e il blocco delle CPU, sono stati infatti riscontrati numerosi blocchi durante l’utilizzo di configurazioni con questi processori proprio nei momenti in cui tali zone erano particolarmente esposte a calori intensi, segnale che qualcosa da risolvere ancora c’è.

Sono stati infatti registrati alcuni blocchi impossibili da risolvere che hanno portato al blocco totale del sistema a causa per l’appunto dell’eccessivo calore assorbito dalla configurazione, il calore infatti al pari del voltaggio esercita un ruolo fondamentale nella stabilità delle varie configurazioni.