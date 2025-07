L’evoluzione digitale di Audi: l’auto intelligente è già realtà

Audi si prepara a compiere un passo deciso verso una mobilità più smart con l’introduzione di nuove funzionalità legate alla connettività e all’ intrattenimento. Il fulcro di questo cambiamento è l’integrazione di 3GB al mese di traffico dati gratuito per tre anni dalla consegna del veicolo. Una scelta che rende la navigazione, l’accesso ai contenuti multimediali e l’uso delle app ancora più semplici e immediati.

Audi punta sulla personalizzazione: funzioni on demand e intrattenimento su misura

La copertura del servizio è ampia e include sia le piattaforme termiche PPC, come Audi A5, Q5 e A6, sia quelle elettriche PPE, con modelli come AudiQ6 e-tron, A6e-tron ed e-tronGT. Anche auto ad alte prestazioni come AudiQ8 e A8 beneficiano di questa novità. L’attivazione del traffico dati è facile, basta accedere all’app myAudi, avere un account attivo e disporre delle funzioni di base già integrate nei modelli compatibili. Audi punta così a offrire uno spazio digitale capace di accompagnare ogni guidatore, rispondendo a stili di mobilità sempre più diversificati.

Ma non è finita qui. In quanto Audi amplia anche l’offerta delle “Functions on Demand”, funzionalità attivabili in qualsiasi momento dopo l’acquisto. Ora, oltre ai servizi per l’ intrattenimento, guida assistita e comfort, si aggiungono anche opzioni audio avanzate. In particolare vi sono tre pacchetti che permettono di personalizzare il suono, dalla qualità migliorata delle tracce digitali, agli effetti virtuali che ricreano ambienti come teatri e concerti, fino al surround simulato senza impianti dedicati. Tutto ciò è gestibile direttamente dall’applicazione, su cui sarà possibile scegliere tra attivazioni temporanee o permanenti.

A completare l’esperienza d’uso vi sono i “Temi” per lo sfondo. Più di 200 immagini artistiche, realizzate in collaborazione con partner come Magnum Photos, Disney, Marvel e Pixar, contribuiscono a trasformare l’interno in uno spazio ancora più personale e coinvolgente. I Temi si adattano anche al display del passeggero e, se l’auto è dotata di luci ambiente plus, i colori dell’illuminazione interna si armonizzano con lo sfondo scelto. I modelli supportati includono tutte le Audi con sistema MIB 3 prodotte da luglio 2022 in poi.