HomePod mini 2 in arrivo entro fine anno: tutte le novità

Dopo un lungo silenzio, Apple potrebbe finalmente essere pronta a presentare il nuovo HomePod mini 2, la seconda generazione dello speaker intelligente compatto che ha conquistato molti utenti grazie al suo equilibrio tra qualità audio e integrazione con l’ecosistema Apple.

Secondo diverse indiscrezioni provenienti da fonti vicini all’azienda, il lancio potrebbe avvenire entro la fine del 2025, segnando un importante aggiornamento per un dispositivo che, seppur apprezzato, non riceve modifiche importanti dal 2020.

Cosa aspettarsi dal nuovo HomePod mini 2

Il primo modello di HomePod mini ha saputo distinguersi per la sua qualità sonora sorprendente rispetto alle dimensioni ridotte, oltre a un’integrazione perfetta con Siri, iPhone e gli altri dispositivi dell’azienda. Tuttavia, Apple sembra voler alzare ulteriormente l’asticella con il nuovo modello, puntando su prestazioni audio migliorate, nuove funzionalità smart e un’architettura interna rinnovata.

Una delle novità più probabili riguarda l’introduzione di nuovi sensori, già presenti ma non attivi nel primo HomePod mini, come quelli per la temperatura e l’umidità, che potrebbero finalmente trovare applicazione concreta nella gestione di una casa intelligente. Apple potrebbe anche ottimizzare la risposta di Siri, rendendolo più naturale e contestuale, in linea con gli aggiornamenti previsti per iOS 18 e l’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa.

Dal punto di vista estetico, non sono attese rivoluzioni, ma nuove colorazioni e una leggera modifica del tessuto esterno potrebbero rinfrescarne l’aspetto, mantenendo però il design sferico che ha contribuito al suo successo.

Anche la connettività potrebbe beneficiare di un aggiornamento, con l’integrazione di Thread e UWB (Ultra-Wideband) per migliorare l’interazione con altri dispositivi smart home, soprattutto con l’arrivo dello standard Matter, sempre più adottato da Apple. In sintesi, l’HomePod mini 2 punta a essere più che un semplice altoparlante, sarà un vero hub smart per la casa.

Il lancio potrebbe arrivare con l’evento autunnale di Apple, durante il quale verranno presentati anche i nuovi iPhone e altri dispositivi. Sarebbe un’occasione perfetta per rilanciare uno speaker intelligente che, con le giuste novità, potrebbe tornare a essere protagonista del settore smart home.