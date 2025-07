Robot umanoide multilingue, la novità per turismo e sanità

Ideato un nuovo robot in grado di comunicare fluentemente in 15 lingue diverse in modo del tutto naturale e umanizzato. Si adatta soprattutto ad alcuni settori come quello del turismo o quello della sanità. Per renderlo il più credibile possibile, è stato progettato con un volto espressivo e interazioni vocali in tempo reale.

Questo robot umanoide, che ricorda in tutto e per tutto l’aspetto e i movimenti di noi esseri umani, è stato sviluppato per migliorare l’esperienza utente in tutti i contesti pubblici. In particolare, in hotel, aeroporti e ospedali potrà offrire informazioni, indicazioni e persino supporto emotivo grazie ad un avanzato sistema di riconoscimento vocale e analisi del tono di voce. Non si limita a fornire risposte preconfezionate, questo robot intelligente è anche in grado di adattarsi al contesto, cambiare lingua all’occorrenza e apprendere nuove frasi o espressioni tipiche del luogo in cui si trova. Una caratteristica che lo rende adatto anche per l’assistenza a turisti stranieri o pazienti non madrelingua, migliorando l’efficienza dei servizi e riducendo le barriere comunicative.

Un nuovo volto per il turismo e la sanità: il robot umanoide che parla 15 lingue

Nel settore sanitario, il robot sarà impiegato in attività di orientamento nei reparti, supporto alla registrazione degli appuntamenti e aiuto nelle sale d’attesa. È stato ideato per interagire con gentilezza e chiarezza anche con persone anziane o con difficoltà uditive, sfruttando gesti, schermo touch e mimica facciale.

Nel turismo, invece, potrà accogliere i viaggiatori negli aeroporti, nei musei e negli alberghi, rispondendo a domande frequenti o fornendo percorsi guidati. Oltre alle lingue europee più diffuse, apprenderà anche lingue asiatiche come il giapponese e il mandarino, per un’integrazione davvero universale. Con questo progetto, la robotica mostra una nuova dimensione che non è più solo tecnologia meccanica, ma strumento di inclusione e comunicazione tra diverse culture. La sua capacità di imparare, ascoltare e rispondere in modo personalizzato potrebbe rappresentare il futuro di queste nuove tecnologie anche in altri ambiti.