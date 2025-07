Galaxy Z Fold: ritorna la S Pen?

Il settore smartphone sta per rinnovarsi grazie alla prossima novità Samsung. Si tratta del Galaxy Z Fold 7 che segna un passaggio importante nell’evoluzione dei pieghevoli dell’azienda sudcoreana. Con il lancio di tale nuovo modello, Samsung ha scelto di abbandonare la compatibilità con la S Pen, elemento iconico delle versioni precedenti. Tale assenza rappresenta un cambiamento rilevante. La scelta, però, non è frutto di una rinuncia superficiale. Rappresenta un compromesso tecnico ben ponderato. Kang Min-seok, executive director della divisione MX di Samsung, ha spiegato che l’obiettivo principale era ridurre lo spessore e il peso del dispositivo, garantendo una maggiore maneggevolezza.

Samsung presenta il nuovo Galaxy Z Fold 7 senza S Pen?

L’integrazione della S Pen comporta attualmente l’uso della tecnologia Wacom EMR. La quale richiede la presenza di un digitizer sotto il display. Tale soluzione, anche se efficiente e priva di necessità di batteria interna, aggiunge complessità strutturale e rappresenta un ostacolo alla ricerca di un design più sottile. Da qui la decisione di Samsung di sacrificare temporaneamente la compatibilità con lo stilo. Anche se non ha abbandonato completamente il suo sviluppo.

Durante una conferenza stampa a New York, Kang ha chiarito che Samsung sta già lavorando a nuove soluzioni tecnologiche. Quest’ultime potrebbero consentire l’integrazione della S Pen senza compromettere le qualità estetiche e strutturali del dispositivo. Tra le ipotesi più promettenti, emerge la collaborazione con HiDeep, azienda specializzata nello sviluppo di tecnologie per input pen-based. L’idea sarebbe quella di creare una nuova generazione di stilo priva sia di digitizer che di batteria. La quale possa garantire le stesse prestazioni in un formato più compatto.

Il principio guida per Samsung resta comunque “Make it right”. Ovvero fare le cose nel modo giusto, anche a costo di rinunciare temporaneamente a certe funzionalità. Non si tratta solo di inseguire la sottigliezza come fine ultimo, ma di cercare un equilibrio armonico tra design, performance e qualità complessiva del prodotto.