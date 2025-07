Fastweb: la connessione che guarda al futuro

Una connessione potente, stabile e pensata per il domani, è questa la nuova proposta Fastweb Casa Light. Chi sceglie di abbonarsi entro luglio potrà usufruire di un’offerta completa, che include modem, attivazione e l’installazione gratuita di una piccola antenna. In più, grazie all’Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6, la navigazione diventa ancora più rapida ed efficiente.

Fastweb Mobile, energia e consulenza gratuita: un piano completo

A rendere unica questa promozione, però, non è solo la tecnologia. Fastweb offre anche la possibilità di accedere gratuitamente ai corsi della Fastweb Digital Academy, una piattaforma formativa pensata per favorire la crescita digitale di tutti. Tutto questo a un prezzo concorrenziale di soli 23,95€ al mese per una connessione che punta a essere non solo veloce, ma anche rivoluzionaria. Nessun vincolo di durata, nessun costo nascosto, la trasparenza il punto di forza della filosofia aziendale.

Fastweb non si limita però alla rete fissa. L’ operatore infatti ha pensato anche al settore mobile proponendo un servizio affidabile e conveniente. A tal proposito, l’ offerta Fastweb Mobile prevede 150GB al mese, minuti illimitati e una SIM con spedizione gratuita. Il tutto al costo mensile di 8,95€. L’attivazione è semplice e può avvenire anche tramite SPID.

A ciò si aggiunge anche Fastweb Energia Light, pensata per i clienti già attivi con una linea fissa o mobile. Il canone, bloccato per 12 mesi, parte da 44€ al mese per consumi fino a 1500kWh all’anno. In più, Fastweb offre una consulenza gratuita e senza impegno per illustrare nel dettaglio le condizioni delle offerte. Basta lasciare il proprio numero di telefono per essere ricontattati da un esperto. Insomma, Fastweb immagina un futuro sostenibile, con zero emissioni di CO₂ e un milione di euro investito per l’ambiente. È anche inclusivo, grazie a progetti come STEP FuturAbility District e Fastweb Plus. E, soprattutto, è un futuro connesso, senza limiti, sorprese o costi extra.