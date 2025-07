OPS! Mobile punta in alto con Special 300 GB: minuti illimitati e giga extra a 9,99€

Nel panorama sempre più competitivo delle offerte mobile, OPS! Mobile propone una tariffa che si distingue per contenuti e condizioni. Si chiama OPS Special 300 GB ed è disponibile a 9,99€ al mese per sempre, senza aumenti futuri. Un pacchetto pensato per attrarre chi cerca tanti giga e una struttura tariffaria chiara, senza vincoli né sorprese.

All’interno della promo sono inclusi minuti illimitati verso tutti, 100 SMS al mese e 300 giga in 4G, suddivisi tra 150 GB base e altri 150 GB forniti come bonus aggiuntivo direttamente dal gestore. Una scelta che punta chiaramente ad aumentare il valore percepito dell’offerta, senza modificare il costo mensile.

Questo è uno degli aspetti che gli utenti valutano di più, ovvero la volubilità delle offerte che potrebbero infatti cambiare da un momento all’altro. Non è certamente il caso di quelle di Ops! Mobile, provider che certamente include al suo interno un organigramma ben preciso che è basato proprio sulla durata del prezzo nel tempo.

Attivazione semplice, ma con una condizione importante

OPS Special 300 GB è riservata esclusivamente a chi porta il proprio numero da un altro operatore, ad eccezione degli utenti Vodafone, che non possono accedere alla promozione. L’attivazione è interamente digitale e si effettua tramite SPID, rendendo la procedura veloce e sicura. Non sono previsti metodi alternativi di identificazione.

Il costo iniziale è pari a 9,90€ una tantum, spesa che copre l’attivazione e la spedizione gratuita della SIM fisicaall’indirizzo indicato. Non sono richiesti altri versamenti, né ci sono costi nascosti legati al traffico o al rinnovo dell’offerta.

Con Special 300 GB, OPS! Mobile si posiziona come un’opzione concreta per chi consuma molti dati e desidera una tariffa semplice, stabile e con un ampio margine di traffico mensile. Una soluzione che guarda con decisione al pubblico più giovane e digitale, offrendo tutto il necessario per rimanere sempre connessi. L’offerta dunque è ancora disponibile.