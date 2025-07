iOS 26, la beta pubblica tarda ad arrivare: ecco quando sarà distribuita

Le prime versioni beta pubbliche di iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe e degli altri sistemi operativi annunciati alla WWDC 2025 non sono ancora disponibili, nonostante Apple abbia già rilasciato la terza beta per sviluppatori il 7 luglio. Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, il debutto per gli utenti non sviluppatori potrebbe avvenire mercoledì 23 luglio, con uno dei lanci più tardivi degli ultimi anni per una public beta estiva.

I motivi al ritardo dietro della beta di iOS 26 e cosa aspettarsi

In genere, Apple rilascia le beta pubbliche circa una settimana dopo la terza beta destinata agli sviluppatori. Quest’anno, però, il calendario sta seguendo un percorso più lento: a oltre nove giorni dalla build del 7 luglio, non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale da parte di Cupertino. Questo ritardo potrebbe indicare che l’azienda stia ancora lavorando a una versione più stabile del software, magari attraverso una revisione della beta 3 esistente, piuttosto che con una build completamente nuova.

Il rilascio della beta pubblica rappresenta l’inizio della seconda fase di test, quella in cui una platea più ampia di utenti può iniziare a provare le novità di iOS 26 e degli altri sistemi in anticipo rispetto al lancio autunnale. È un passaggio chiave nella roadmap di Apple, che tradizionalmente punta a una release stabile a settembre, in concomitanza con l’uscita dei nuovi iPhone.

Attesa per i prossimi aggiornamenti: iOS 26 lascia tutti col fiato sospeso

Se la data del 23 luglio dovesse essere confermata, il rilascio pubblico arriverà con almeno due settimane di distanza dalla beta 3 per sviluppatori, un intervallo insolitamente ampio. Restano quindi due possibilità: o Apple sta risolvendo bug rilevanti, oppure preferisce attendere una condizione di maggiore maturità del software.

Nei prossimi giorni, il rilascio di una nuova build per sviluppatori o un aggiornamento minore della beta esistente potrebbe offrire un’indicazione più chiara sullo stato dei lavori.