EcoFlow STREAM Ultra X: più energia per casa e balcone

EcoFlow ha presentato STREAM Ultra X. Di cosa si tratta? Di un sistema di accumulo pensato per usare al meglio l’energia prodotta dai pannelli solari, anche se si vive in un appartamento. Questo può essere installato sul proprio balcone e collegato a pannelli fotovoltaici, così da raccogliere energia durante il giorno e usarla quando serve davvero. Ad esempio la sera o nei momenti di consumo più alto.

La capacità di partenza è di 3,84kWh, ma la sua struttura modulare permette di aggiungere altri elementi fino ad arrivare a 23kWh. Ciò significa che, se con il tempo crescono le esigenze di energia, basta aggiungere moduli senza cambiare l’unità principale.

EcoFlow STREAM Ultra X: energia su misura e gestione semplice

Oltre alla possibilità di aumentare la capacità, STREAM Ultra X di EcoFlow è “smart”. Grazie a un’app dedicata, infatti, si può controllare in ogni momento quanta energia è stata accumulata, quanto si sta consumando e come stanno lavorando i pannelli solari. Il sistema ottimizza automaticamente l’uso dell’energia, riducendo la dipendenza dalla rete elettrica e abbassando le spese mensili.

Il design è compatto e l’installazione è facile, ideale anche per chi vive in città e non ha molto spazio. Non servono grandi lavori o permessi particolari per installarlo. Basta collegarlo semplicemente ai pannelli e iniziare a usarlo. Altra caratteristica che contribuisce a rendere questo prodotto una scelta interessante per chi vuole passare alle energie rinnovabili senza complicazioni.

EcoFlow ha pensato STREAM Ultra X per soddisfare diversi tipi di utenti, dal singolo che vive in un piccolo appartamento alla famiglia che consuma molta energia. Il prezzo di lancio competitivo punta a rendere il prodotto accessibile a più persone, incoraggiando l’uso di energia pulita e sostenibile. Insomma, grazie alla combinazione di modularità, gestione intelligente e facilità d’uso, STREAM Ultra X è una soluzione pratica per chi vuole rendere la propria casa più indipendente dal punto di vista energetico, con la libertà di ampliare il sistema in futuro.