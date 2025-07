Fastweb Mobile: la rete veloce, sicura e senza vincoli

Fastweb continua a distinguersi nel mercato della telefonia mobile con un’offerta pensata per chi vuole il massimo da connettività e servizi. Attivabile comodamente online, la promozione prevede 150GB di traffico internet anche in 5G, minuti illimitati verso numeri nazionali, 100 SMS e tanti vantaggi extra. Tutto questo a 8,95€ al mese, senza vincoli contrattuali né costi nascosti.

Fastweb Protect e l’ impegno per l’Ambiente

La rete Vodafone, la più premiata d’Italia, garantisce performance elevate, mentre la funzione WiFi-Calling permette di chiamare anche in assenza di segnale. In più, il roaming gratuito copre paesi come Regno Unito, Svizzera e Ucraina, con 14GB mensili disponibili anche all’estero. Con l’opzione eSIM attivabile anche online in modo sicuro tramite SPID o CIE, la procedura di attivazione risulta rapida e intuitiva.

L’offerta però non termina qui, in quanto si arricchisce anche di contenuti formativi. Vi è, ad esempio, la Fastweb Digital Academy, la quale mette gratuitamente a disposizione corsi per acquisire competenze digitali sempre più richieste dal mercato del lavoro di oggi. Un plus che rafforza l’impegno dell’azienda verso l’innovazione e la crescita personale dei propri clienti. A completare il pacchetto, Fastweb Protect offre tre mesi gratuiti di protezione contro le minacce digitali. Blocca siti malevoli, pubblicità invasive e protegge l’identità online degli utenti, grazie anche alla collaborazione con Wallife. Dopo il periodo di prova, il servizio ha un costo di 3€ mensili e include una polizza assicurativa contro le frodi digitali.

Fastweb non si limita alla tecnologia, ma guarda al futuro del pianeta. Con il progetto Ecosim, utilizza SIM riciclate al 100%, e punta a raggiungere l’obiettivo Net Zero Carbon entro il 2035. Infatti, ha già donato un milione di euro a iniziative green. In più chi decide di unire l’offerta mobile a quella casa, potrà anche risparmiare grazie all’abbonamento Fastweb Casa Light, il quale passa da 27,95 a 23,95€ al mese.