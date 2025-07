Tesla prepara un grande reveal: Roadster, Model 2 o sorpresa?

Elon Musk l’ha fatto di nuovo. È bastata una frase, buttata lì su X (sì, ancora quel X che prima era Twitter), per accendere un intero ecosistema fatto di appassionati, investitori, fan sfegatati e scettici di lungo corso: «Faremo la presentazione più epica di sempre entro la fine dell’anno». Firmato: appena uscito dal Tesla Design Studio. E a quel punto, via alle speculazioni.

“Sarà epico”: Musk riaccende l’hype su Tesla, ma sarà vero?

Cosa avrà mai visto Elon in quel centro stile? Cosa lo ha fatto emozionare così tanto da annunciare l’evento “più epico” della storia di Tesla, che è già piena di momenti epici, tra Cybertruck improbabili, lanciafiamme da collezione e auto che giocano ai videogiochi? L’ipotesi più gettonata, ovviamente, è quella della nuova Tesla Roadster. Un’auto promessa, rimandata, quasi mitologica, che molti avevano ormai archiviato come leggenda urbana. Ma chissà, magari stavolta la vedremo davvero. E se fosse così, sarebbe un ottimo modo per ricordare a tutti chi ha alzato per primo l’asticella dell’elettrico.

D’altra parte, potrebbe trattarsi di tutt’altro. Magari un modello del tutto nuovo, o un’idea ancora tenuta sotto silenzio, che esce a sorpresa dal cilindro. Certo, non sarebbe male neanche una Tesla accessibile, la famosa “Model 2” da 25.000 dollari, che fa gola a tantissimi e di cui si parla da anni.

Ma attenzione: perché con Musk, tra dire e fare ci passa sempre un oceano – a volte di tempo, altre di realtà. Lo showman del tech ci ha abituati a colpi di scena, ma anche a tanti annunci rimasti nell’aria. E oggi, tra vendite in calo e un’immagine personale non proprio al suo massimo splendore, le sue parole non bastano più a far girare il mondo come una volta. Insomma, è finito il tempo delle promesse. Se davvero vuole rilanciare Tesla con il botto, questa “presentazione epica” dovrà esserlo sul serio. Non solo rumorosa. Anche concreta.