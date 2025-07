Now: in arrivo un aumento dei prezzi per il pass Sport

Il mondo dello streaming sportivo in Italia si muove veloce. A tal proposito, NOW, il servizio online di Sky, ha presentato una revisione importante dei propri costi. Chi desidera sottoscrivere il Pass Sport dovrà mettere in conto un costo mensile maggiore. L’offerta promozionale da 14,99 euro lascia spazio a una nuova tariffa di 19,99 euro per chi sceglie l’abbonamento annuale con pagamento mensile. Dopo i dodici mesi, il prezzo salirà a 29,99 euro. Un cambiamento importante che riguarda, inizialmente, solo i nuovi clienti. Mentre per chi è già abbonato l’aggiornamento scatterà da settembre.

Now propone nuovi prezzi per il suo Pass Sport

È importante sottolineare che rimane l’opzione mensile senza vincoli. Con un prezzo promozionale di 24,99 euro per i primi due mesi e dopo un rinnovo a 29,99euro. Anche l’offerta combinata di NOW, con contenuti sportivi, cinematografici e d’intrattenimento, presenterà un aumento. L’abbonamento annuale passa a 27,99 euro mensili. Rispetto i precedenti 22,99. Con un successivo incremento a 41,99. Chi opta per la formula senza vincoli paga 36,99 euro nei primi due mesi e poi 41,99 euro.

Resta disponibile alle stesse condizioni di prima il pacchetto Premium, che con un’aggiunta di 5 euro mensili offre un’esperienza migliorata. Ciò grazie all’assenza di pubblicità nei contenuti on demand, alla possibilità di vedere su due dispositivi contemporaneamente e all’audio Dolby Digital 5.1. Le nuove offerte possono essere sottoscritte fino al 31 luglio, salvo eventuali proroghe.

Con il Pass Sport si possono seguire eventi di grande richiamo come la Formula 1 (coperta fino al 2027), la MotoGP (fino al 2025), e il tennis internazionale, compreso Wimbledon fino al 2030. A ciò si aggiungono l’NBA, la Serie A e C di basket, partite selezionate della Premier League e tre match per turno della Serie A italiana. Per gli appassionati di calcio europeo, il pacchetto include tutta l’Europa League, la Conference League e quasi tutta la Champions League.

Il catalogo NOW offre ai suoi utenti una serie di contenuti variegati che promettono di rispondere alle esigenze di tutti i clienti. Nonostante gli aumenti in arrivo, la piattaforma punta a continuare a garantire, dunque, varietà e qualità. A tal proposito, l’offerta sportiva risulta ampia e variegata.