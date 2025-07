Jeep, nuova Compass con motorizzazioni elettriche

Recentemente è stato sviluppato un nuovo modello del marchio Jeep che punta a migliorare la resistenza sul fuoristrada adottando anche motorizzazioni elettriche. A questo proposito la Jeep Compass avrà delle particolarità in più rispetto al modello precedente date le sue caratteristiche molto funzionali. Principalmente verrà equipaggiata con motorizzazioni elettriche utili anche per adattarsi al sistema 4xe sviluppato in questi anni. Una prerogativa che si sono imposti i progettisti è quella di realizzare un modello che possa affrontare anche i terreni più impervi per un utilizzo off-road.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, sappiamo che saranno totalmente elettriche abbinate ad una trazione integrale. Inoltre è stato migliorato anche il look esterno della vettura grazie all’ introduzione di uno scudo modulare nero che servirà per alloggiare paraurti con texture antiscratch. Sul cofano è stato inserito un adesivo opaco per proteggere il guidatore dai raggi del sole. Sono stati adottati dei cerchi da 19 pollici con pneumatici specifici utili soprattutto in terreni scivolosi.

Jeep, vediamo gli interni della nuova Compass

Dal punto di vista degli interni, Jeep ha preferito adottare un sistema utile per proteggere i sedili da eventuali graffi. Infatti questi ultimi sono stati rivestiti in poliuretano per migliorare la sua resistenza. Invece gli schienali posteriori sono stati dotati di una superficie antigraffio utile quando si devono trasportare animali o attrezzature. Un tocco di stile agli interni lo offrono i piccoli dettagli in colore rosso acceso che sostituiscono i precedenti elementi in argento. Dal punto di vista dell’ assetto, Jeep ha pensato di rialzare l’ auto di 10 mm e migliorare gli angoli di attacco, di partenza e di breakover. Grazie a queste migliorie, la nuova Compass è pronta per affrontare ogni tipo di terreno, soprattutto quelli più impervi.

Un grande passo avanti è stato fatto dalla Jeep per migliorare notevolmente i suoi veicoli in modo da abbinare le moderne tecnologie con affidabilità di uno stile semplice ma contemporaneo.