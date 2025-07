Codice della strada, in arrivo molte novità grazie al nuovo decreto

Recentemente sono state approvate nuove leggi che regolamentano l’ utilizzo dei monopattini elettrici, ma che l’ inserimento dell’ alcolock sulle autovetture e norme sugli autovelox. Insomma ci saranno delle novità inserite sul codice della strada per migliorare la sicurezza dei cittadini sulle strade pubbliche. Infatti questi decreti sono stati finalmente regolamentati dopo una serie di avvenimenti sulle strade italiane che hanno fatto entrare in gioco il Governo. In particolare gli emendamenti proposti gestiscono alcune delle situazioni più svantaggiose per la popolazione. La riforma che era entrata in vigore a dicembre del 2024 aveva ancora molti punti in sospeso che ultimamente il Governo ha concluso con nuove leggi per il codice della strada.

Le nuove norme includeranno regolamentazioni per la circolazione dei monopattini elettrici e anche per gli autovelox che ultimamente stanno facendo un po’ discutere a causa delle loro sistemazioni inappropriate. Oltre a questo verrà inserita una particolarità riguardante l’ alcolock, dispositivo che blocca l’ avvio dell’ auto in caso di tasso alcolemico del conducente troppo elevato. Vediamo insieme le particolarità di queste norme e come potrebbero aiutare i conducenti a stare più tranquilli.

Codice della strada, ecco le nuove norme inserite

Per quanto riguarda i monopattini elettrici, il Governo ha predisposto delle prerogative per la loro circolazione su strade pubbliche. In particolare, dovranno adottare una sorta di targa con dimensioni pari a 50 mm per 60 mm. Il fondo di quest’ ultima dovrà essere di colore bianco e i caratteri di colore nero. Per quanto riguarda l’ alcolock, quest’ ultimo dovrà essere installato nelle autovetture di chi è stato multato per guida in stato di ebrezza. Pertanto se il sistema rileverà un tasso alcolemico superiore alla norma allora non permetterà all’ auto di avviarsi. Per quanto riguarda gli autovelox, sono entrate in vigore molte norme che regolamentano il loro posizionamento sulle strade pubbliche e la loro omologazione per un funzionamento ottimale. Inoltre si stanno verificando le effettive posizionamenti degli autovelox per migliorare la sicurezza sulle strade.

Insomma, con questi nuovi decreti sembra che i cittadini potranno stare più tranquilli dopo numerose polemiche riguardanti la gestione di alcune norme proposte.