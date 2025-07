Google Pixel 10: novità sulla presentazione ufficiale

Il lancio della serie Pixel 10 di Google si avvicina sempre di più. A tal proposito, tre nuovi dispositivi della serie hanno ottenuto importanti certificazioni internazionali. Elemento che conferma l’imminente arrivo dei modelli e che lascia presagire un evento di presentazione fissato, secondo le previsioni, per il 20 agosto. In particolare, la FCC ha registrato i codici GK2MP, GL066 e GLBW0. Quest’ultimi non sono ancora associati ufficialmente al Pixel 10, ma secondo le analisi del settore, due di essi (GL066 e GLBW0) rappresenterebbero la variante base. Mentre GK2MP potrebbe includere un’importante novità: la connessione satellitare. Opzione pensata per comunicazioni d’emergenza in zone prive di copertura mobile.

Pixel 10 in arrivo? Ecco le ultime indiscrezioni

Una caratteristica simile sembra destinata a diventare un vero marchio di fabbrica della nuova generazione di smartphone di Google. Ciò dal momento che anche il Pixel 10 Pro, probabilmente identificabile con i codici GEHN3, GN4F5 e G4QUR, dovrebbe offrire tale opzione in alcune delle sue versioni. Non meno interessante è il terzo modello che compone la linea in arrivo. Si tratta del Pixel 10 Pro XL. I numeri di identificazione GUL82 e G45RY comparsi nei registri confermano l’esistenza di tale variante. La quale andrà presumibilmente a soddisfare gli utenti più esigenti riguardo dimensioni e potenza. Anche in tal caso, la funzione satellitare sembra essere integrata, segno evidente che Google intende rendere suddetta tecnologia una costante nella sua nuova proposta.

A rafforzare l’idea di un lancio internazionale coordinato, anche l’ente di certificazione di Singapore, l’IMDA, ha approvato ufficialmente gli stessi dispositivi. Le certificazioni asiatiche si riferiscono ai modelli Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL, confermando che l’uscita sarà globale. Allo stesso tempo, i rumor parlano sempre più insistentemente di una versione pieghevole chiamata Pixel 10 Pro Fold. A tal proposito, sarebbero già trapelate alcune specifiche tecniche. Google, quindi, sembra pronta a rinnovare completamente la sua offerta mobile. Ciò investendo con decisione nel settore della connettività.