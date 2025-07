Google, manca davvero poco per i nuovi modelli Pixel

Google ha recentemente sviluppato una nuova serie di modelli Pixel 10 che andranno sul mercato molto presto. Infatti sono arrivate da poco le certificazioni dei modelli, per cui tra non molto questi ultimi arriveranno sul mercato. In particolare tre modelli della serie Pixel 10 hanno già ottenuto la certificazione FCC e IMDA. Questo perché Google ha programmato un evento di presentazione dei nuovi modelli per il 20 agosto. Le particolarità dei modelli riguarderanno come sempre le loro capacità in relazione a quello che richiede il mercato odierno.

I nuovi modelli realizzati da Google avranno delle caratteristiche in più rispetto agli altri grazie alle migliorie apportate dal team di costruzione. Infatti verranno migliorate sia le telecamere che l’ autonomia delle batteria, a cui Google cerca di inserire la migliore tecnologia. Quindi ci sono molte particolarità molto interessanti che potranno aumentare di molto le vendite di questi modelli. Per adesso si cerca di perfezionare le ultime accortezze per preparare al meglio gli smartphone in vista delle presentazione.

Google, certificazioni in corso per i Pixel 10

Alcuni dei modelli della classe Pixel 10 come GK2MP, GL066 e GLBW0 sono già comparsi nella banca dati della Federal Communications Commission americana. Per le versioni Pixel 10 Pro i codici dei modelli saranno GEHN3, GN4F5 e G4QUR ed avranno la possibilità di connessione via satellite. Ultima categoria della famiglia è il Pixel 10 Pro XL con codici GUL82 e G45RY. Oltre alle certificazioni americane anche l’ Istituto di Ricerca e Certificazione di Singapore ha inserito nel suo database le stesse versioni. Sembra che la nuova categoria di Pixel sia pronta per essere lanciata sul mercato con nuove funzioni e particolarità tipiche dei modelli Google.

Con le certificazioni finalmente i nuovi modelli sono stati inseriti all’ interno della categoria i prodotti che verranno commercializzati sul mercato globale. Oltre a questi modelli c’è anche l’ attesa per il nuovo Pixel 10 Pro Fold di cui sono uscite da poco le specifiche.