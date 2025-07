Google unifica Android e ChromeOS: nasce una nuova piattaforma cross-device

Sembra essere ormai tutto ufficiale dopo che se n’è discusso per diversi anni: Android e ChromeOS verranno fusi in un’unica piattaforma. A dichiararlo è stato Sameer Samat, presidente dell’ecosistema Android, in un’intervista rilasciata a TechRadar. Google punta chiaramente a costruire un’esperienza fluida e coerente tra dispositivi, seguendo l’esempio di Apple e del suo ecosistema integrato.

Durante il colloquio, Samat ha sottolineato l’intenzione di replicare quel livello di continuità che oggi lega un iPhone a un MacBook o a un Apple Watch. E ha usato proprio questa osservazione per annunciare il progetto: unire Android e ChromeOS non è più una possibilità lontana, ma un piano in corso, già avviato a livello tecnico.

Il futuro dell’ecosistema Google parte dall’unificazione

Il primo passo sembrò essere stato mosso due anni fa, nel 2023, quando Google scelse di integrare il kernel Android all’interno di ChromeOS, un primo passo per migliorare le prestazioni, l’efficienza e la compatibilità tra dispositivi. Adesso è tutto più chiaro e definito: l’azienda è in procinto di fare il grande passo che consentirà al nuovo ed unico sistema di potersi adattare al display di qualsiasi dimensione, partendo dagli smartphone e dagli smartwatch fino ad arrivare a tablet e portatili.

Non sarà un cambiamento immediato: secondo le prime dichiarazioni, si tratterà di un progetto pluriennale, con una transizione graduale. Intanto, Android 16 ha già introdotto una modalità desktop pensata per il multitasking su schermi esterni, segno che Google sta testando le sue ambizioni anche in ambito laptop.

Le implicazioni sono importanti. I Chromebook potrebbero diventare pienamente compatibili con tutte le app Android, migliorando prestazioni e versatilità. Ma il vero banco di prova sarà la capacità del nuovo sistema di competere davvero con macOS e Windows, uscendo dai confini dell’educational per abbracciare ambiti professionali e gaming.

Google ha lanciato la sfida. Ora resta da capire quanto sarà pronta l’azienda ad affrontare i compromessi necessari per offrire una piattaforma unificata, potente e credibile, su ogni tipo di dispositivo.