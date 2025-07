Xiaomi YU7: ecco le prime foto della versione ultra segreta

La Xiaomi YU7 ha già lasciato il segno in Cina, attirando così tanti ordini da creare attese superiori a un anno. Tre le versioni attualmente in listino, ma ora qualcosa bolle in pentola. Si parla di una possibile variante Ultra. Il pensiero corre subito alla SU7 Ultra, berlina sportiva da oltre 1.500 CV capace di farsi notare al Nürburgring con record impressionanti. Perché non immaginare allora un SUV con lo stesso powertrain? Le prime foto spia arrivate dalla Cina sembrano confermare i sospetti. Un prototipo camuffato della YU7 è stato avvistato con dettagli che fanno riflettere. Non si tratterebbe di un semplice mulo di sviluppo. I dettagli non mentono. Carreggiate allargate sia davanti sia dietro, passaruota maggiorati, cerchi da 21 pollici e un impianto frenante che appare in tutto e per tutto come quello carboceramico della SU7 Ultra.

Dalla Cina, almeno per ora, nessun commento ufficiale è trapelato da parte di Xiaomi. Un silenzio che aumenta l’interesse e lascia campo libero alle supposizioni. Cosa si cela davvero sotto quei teli mimetici? La presenza di elementi tecnici come i cerchi di grandi dimensioni e l’impianto frenante avanzato non può essere ignorata. Potrebbe davvero trattarsi della futura Xiaomi YU7 Ultra. In fondo, anche Tesla propone versioni Performance dei suoi modelli più popolari. Sarebbe quindi logico immaginare un SUV cinese capace di competere sullo stesso terreno, con un powertrain da ben 3 motori elettrici in grado di sprigionare oltre 1.500 cavalli.

Prestazioni da capogiro all’orizzonte? La Xiaomi potrebbe sorprendere alla grande

Se i sospetti venissero confermati, il SUV cinese potrebbe diventare uno dei più potenti al mondo. Un’auto familiare capace di offrire prestazioni da supercar. Chi avrebbe mai immaginato una YU7 con la stessa forza bruta della SU7 Ultra? Il pubblico resta ora in attesa di un annuncio ufficiale, mentre le foto spia continuano a rimbalzare sui social. Xiaomi non conferma, non smentisce. La tensione cresce, alimentata dal desiderio di scoprire se davvero la YU7 Ultra esista o meno. In fondo, non sarebbe la prima volta che Xiaomi sorprende tutti quando meno lo si aspetta.