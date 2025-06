Nuova Tesla Model Y Performance: il suv elettrico nella sua variante sportiva

La Tesla Model Y Performance è sempre più vicina al debutto ufficiale. Le strade alpine hanno ospitato una delle prime apparizioni pubbliche del modello, avvistato senza alcun camuffamento durante una sessione di test. Questo dettaglio fa quindi pensare che la presentazione ufficiale potrebbe avvenire nel giro di poche settimane. Già le prime immagini catturate mostrano nitidamente l’evoluzione estetica del SUV elettrico ora nella sua versione più potente.

Tesla Model Y Performance: nuovo design, meccanica più rigida e prestazioni in attesa di conferma

A colpire sono soprattutto alcuni ritocchi al design. I nuovi cerchi da 21” aumentano la presenza su strada e rendono l’auto visivamente più aggressiva. Sul lato posteriore si notano alcune modifiche specifiche, come un piccolo spoiler in fibra di carbonio e un paraurti rielaborato che evidenzia la linea sportiva. È visibile anche il badge “Performance” sul portellone, a confermare che si tratta della versione di punta. Anche se le foto non mostrano i freni, si prevede che le pinze anteriori siano verniciate in rosso, come da tradizione Tesla per i modelli ad alte prestazioni.

Le modifiche non si limitano però solo all’esterno. Il telaio è stato probabilmente aggiornato, con un assetto più rigido e un’altezza da terra ridotta rispetto alla Model Y standard. Caratteristica che dovrebbe migliorare notevolmente la dinamica di guida, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente. Anche per gli interni potrebbero esserci alcune novità rilevanti come nuovi sedili sportivi e dettagli più raffinati.

Resta invece ancora riservata la parte tecnica legata al powertrain. Non ci sono informazioni ufficiali, ma di sicuro si prevede l’uso di due motori elettrici per garantire trazione integrale e performance elevate. Le prestazioni dovrebbero superare quelle della ModelY Dual Motor, che con il pacchetto Acceleration Boost accelera da 0 a 100km/h in 4,3 secondi. L’attesa ora è tutta per l’annuncio di Tesla, che svelerà il prezzo e le specifiche definitive del nuovo modello. Le aspettative sono ovviamente già molto alte.